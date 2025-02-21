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        Bodrum'da ölü yavru caretta kıyıya vurdu

        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, sahile yavru ölü caretta caretta cinsi deniz kaplumbağası vurdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 11:55 Güncelleme: 21.02.2025 - 12:00
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        Bodrum'da ölü yavru caretta kıyıya vurdu
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        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, sahile yavru ölü caretta caretta cinsi deniz kaplumbağası vurdu. Bir bacağı kopuk olan kaplumbağanın vücudunda deformeler olduğu görüldü.

        Gündoğan Küçükbük Mahallesi sahil şeridinde, vatandaşlar kıyıya vuran yavru caretta carettayı fark edip kontrol etti. Tepki vermeyen yaklaşık 50 santimetre boyunda, 25 kilogramağırlığındaki deniz kaplumbağasının ölü olduğu belirlendi. Deniz kaplumbağasının bir bacağının kopuk olduğu yüz bölgesinde deformeler olduğu görüldü.

        Çevredekiler durumu Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) yetkililerine bildirildi. DEKAMER yetkililerinin deniz kaplumbağasının ölüm nedeninin belirlenmesi için bulunduğu yerden alarak otopsi yapacağı bildirildi.

        Öte yandan, dün de aynı noktada yetişkin bir deniz kaplumbağası ölü olarak karaya vurmuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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