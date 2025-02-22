Bodrum FK şaha kalktı

SÜPERLig'de kümede kalma mücadelesi veren Bodrum Futbol Kulübü, evinde Hatayspor'u 1-0 yenerek adeta şaha kalktı. Portekizli teknik direktör Jose Morais'in dümene geçmesinin ardından büyük çıkış yakalayan yeşil-beyazlılar son 3 maçta hanesine 7 puan yazdırıp çok önemli virajları döndü. Morais yönetiminde ilk maçını evinde Göztepe ile oynayan Bodrum FK, golsüz beraberlikle sona eren maçta 1 puanı cebine koydu.

Ertesi hafta Başakşehir deplasmanına çıkan Ege temsilcisi İstanbu'dan 1-0 galip ayrılıp altın değerinde 3 puanı aldı. Dün ise önemli rakiplerinden Hatayspor'u aynı skorla yenen Bodrum FK toplam 23 puana ulaşıp kurtuluş bölgesine çok yaklaştı. 3 maçta da kalesini gole kapatan Bodrum Futbol Kulübü bambaşka bir görüntüye kavuştu. Bodrum FK'nın Rumen golcüsü George Puşçaş son iki maçta attığı gollerle takımına hayat verdi. Başakşehir deplasmanında penaltıdan ağları havalandırıp galibiyeti getiren 28 yaşındaki forvet, Hatayspor maçını da boş geçmedi ve yine zaferin baş mimarı oldu. Ligde gol sayısını 7'ye çıkaran Puşçaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 3 kez sevinç yaşadı.

'DAHA İYİ SONUÇLAR ALACAĞIZ'

Jose Morais ise yaptığı açıklamada çok önemli bir galibiyet aldıklarını dile getirdi. Çok çalıştıklarını dile getiren Portekizli teknik adam, "Hafta boyunca çok çalıştık ve oyuncularımız maçın savunma ve hücum tarafında büyük performans sergiledi. Takım halinde iyi savunma yaptık. Gelişmeye, çalışmaya devam ediyoruz. Önümüzdeki maçlarda bu performansımızı sürdürerek daha iyi sonuçlar almaya çalışacağız" dedi.

Bodrum Futbol Kulübü gelecek hafta deplasmanda Adana Demirspor'la karşı karşıya gelecek.