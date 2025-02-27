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        İş insanı, golf sporcusu Beyhan Goldman Benardete evinde ölü bulundu

        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, iş insanı ve golf sporcusu Beyhan Goldman Benardete (61) evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 12:10 Güncelleme: 27.02.2025 - 12:15
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        İş insanı, golf sporcusu Beyhan Goldman Benardete evinde ölü bulundu
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        MUĞLA’nın Bodrum ilçesinde, iş insanı ve golf sporcusu Beyhan Goldman Benardete (61) evinde ölü bulundu. Benardete'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Türkiye Golf Federasyonu, resmi sosyal medya hesabında Benardete için başsağlığı mesajı yayınladı.

        Çamlık Mahallesi, Regnum Golf Sahası içindeki Zeytin Ada Blokları'nda yaşayan iş insanı ve golf sporcusu Beyhan Goldman Benardete'den haber alamayan yakınları, dün saat 20.30 sıralarında site görevlilerine bildirdi. Site görevlileri, Benardete'yi evinde yerde hareketsiz bulup jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Benardete'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemede, vücudunda herhangi bir darp, cebir ve yara izi bulunmayan Beyhan Goldman Benardete'nin cenazesi, Bodrum Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Benardete'nin cenazesi, buradan da kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

        Beyhan Goldman Benardete'nin aktif golf sporcusu olduğu ve birçok turnuvaya katıldığı belirtildi.

        TÜRKİYE GOLF FEDERASYONU'NDAN TAZİYE MESAJI

        Türkiye Golf Federasyonu resmi sosyal medya hesabından Beyhan Goldman Benardete için taziye mesajı yayınlandı. Mesajda, "Golf camiamızın değerli ismi, Kemer Golf Kulübü'nün kıymetli üyelerinden Sayın Beyhan Goldman Benardete'nin vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş¸ bulunmaktayız. Nazik ruhu, zarafeti ve dostluğu ile hepimizin gönlünde özel bir yer edinmiş olan merhumeye Allah'tan rahmet diliyoruz. Onu tanıyan herkesin yüreğinde derin bir boşluk bırakacak bu büyük kayıp karşısında, ailesine, sevdiklerine ve tüm golf camiasına sabır ve başsağlığı diliyoruz" denildi.

        Beyhan Goldman Benardete'nin cenazesinin yarın öğlen İstanbul'da Bebek Camisi'nde kılınacak namazın ardından toprağa verileceği bildirildi.

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