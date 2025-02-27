Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Husumetlisini sokak ortasında öldürdü; olay kamerada

        MUĞLA'nın Milas ilçesinde Mustafa S.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 17:33 Güncelleme: 27.02.2025 - 17:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Husumetlisini sokak ortasında öldürdü; olay kamerada
        ABONE OL

        MUĞLA'nın Milas ilçesinde Mustafa S. (39), aralarında husumet olan Fatih Cura'yı (39) tabancayla vurarak öldürdü. Saldırı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, saat 13.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Halilbey Bulvarı'nda meydana geldi. Minibüs şoförü Mustafa S., aralarında husumet bulunan işçi Fatih Cura ile buluştu. Sokakta taraflar arasında tartışma çıktı, Mustafa S. tabancayla Cura’ya 6 el ateş etti. Cura kanlar içerisinde yere yığılırken Mustafa S. kaçtı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Cura, bölgedeki bir özel hastaneye kaldırıldı. Fatih Cura, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılmadı.

        Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, Mustafa S.’yi suç aleti tabancayla yakalayarak gözaltına aldı.

        Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        DEM heyetinden İmralı ziyareti sonrası açıklama
        DEM heyetinden İmralı ziyareti sonrası açıklama
        İmamoğlu'na bilirkişi iddianamesi! 12 Haziran'da hakim karşısına çıkacak
        İmamoğlu'na bilirkişi iddianamesi! 12 Haziran'da hakim karşısına çıkacak
        Bekçilikten döner zinciri patronluğuna! 'Maydonoz'un 1 numarasının ifadesi çıktı!
        Bekçilikten döner zinciri patronluğuna! 'Maydonoz'un 1 numarasının ifadesi çıktı!
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        Aidat kirayı geçerse farkı ev sahibi ödeyecek
        Aidat kirayı geçerse farkı ev sahibi ödeyecek
        Döviz mevduatlarında 1.5 yılın en hızlı artışı
        Döviz mevduatlarında 1.5 yılın en hızlı artışı
        ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın geliri yüzde 78 arttı
        ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın geliri yüzde 78 arttı
        Buket çocuklarını okuldan alacaktı... Eski eşe yaylım ateşi!
        Buket çocuklarını okuldan alacaktı... Eski eşe yaylım ateşi!
        Lemina taşları yerinden oynatıyor
        Lemina taşları yerinden oynatıyor
        Trafikteki kavgada ünlü mimarı öldüren polis hakkında iddianame!
        Trafikteki kavgada ünlü mimarı öldüren polis hakkında iddianame!
        Nadir ve tanısı konulamayan 12 hastalık tespit edildi
        Nadir ve tanısı konulamayan 12 hastalık tespit edildi
        G.Saray'da hedef çeyrek final!
        G.Saray'da hedef çeyrek final!
        Mahkemeden Şener'in oğlu için karar!
        Mahkemeden Şener'in oğlu için karar!
        Ünlü oyuncu ve eşi ölü bulundu
        Ünlü oyuncu ve eşi ölü bulundu
        Gaziantep'te zehirlenen 3 kardeş hayatını kaybetti!
        Gaziantep'te zehirlenen 3 kardeş hayatını kaybetti!
        Trump kabinesini ilk kez topladı
        Trump kabinesini ilk kez topladı
        Modern flört dünyasının yeni kavramı: "Benching" nedir?
        Modern flört dünyasının yeni kavramı: "Benching" nedir?
        "Detay vermeye utanıyorum"
        "Detay vermeye utanıyorum"
        Beykoz Belediye Başkanı gözaltına alındı
        Beykoz Belediye Başkanı gözaltına alındı
        Sık sık acıkmanızın nedeni bu olabilir!
        Sık sık acıkmanızın nedeni bu olabilir!

        Benzer Haberler

        Bodrum'da köpekten korkup yola fırlayan kişi kamyonetin çarpmasıyla yaralan...
        Bodrum'da köpekten korkup yola fırlayan kişi kamyonetin çarpmasıyla yaralan...
        Tayyareci Fethi Bey isminin verildiği Fethiye'de anıldı
        Tayyareci Fethi Bey isminin verildiği Fethiye'de anıldı
        Hayvan otlatmak için gittiği ormanda kayboldu, 16 saat sonra bulundu
        Hayvan otlatmak için gittiği ormanda kayboldu, 16 saat sonra bulundu
        Köpekten kaçarken çöp kamyonu çarptı
        Köpekten kaçarken çöp kamyonu çarptı
        İş insanı, golf sporcusu Beyhan Goldman Benardete evinde ölü bulundu
        İş insanı, golf sporcusu Beyhan Goldman Benardete evinde ölü bulundu
        Bodrum FK seriyi sürdürecek
        Bodrum FK seriyi sürdürecek