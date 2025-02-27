Husumetlisini sokak ortasında öldürdü; olay kamerada

MUĞLA'nın Milas ilçesinde Mustafa S. (39), aralarında husumet olan Fatih Cura'yı (39) tabancayla vurarak öldürdü. Saldırı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Halilbey Bulvarı'nda meydana geldi. Minibüs şoförü Mustafa S., aralarında husumet bulunan işçi Fatih Cura ile buluştu. Sokakta taraflar arasında tartışma çıktı, Mustafa S. tabancayla Cura’ya 6 el ateş etti. Cura kanlar içerisinde yere yığılırken Mustafa S. kaçtı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Cura, bölgedeki bir özel hastaneye kaldırıldı. Fatih Cura, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılmadı.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, Mustafa S.’yi suç aleti tabancayla yakalayarak gözaltına aldı.

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan olayla ilgili soruşturma sürüyor.