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        Engelli yayanın yaşamını yitirdiği yolda farkındalık için sessiz yürüyüş

        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, engelli Hasan Tabak'a (36) hafif ticari aracın çarpıp ölümüne neden olduğu yolun şartlarına 'sessiz yürüyüş' ile dikkat çekildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.03.2025 - 17:04 Güncelleme: 01.03.2025 - 17:10
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        Engelli yayanın yaşamını yitirdiği yolda farkındalık için sessiz yürüyüş
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        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, engelli Hasan Tabak'a (36) hafif ticari aracın çarpıp ölümüne neden olduğu yolun şartlarına 'sessiz yürüyüş' ile dikkat çekildi. Gümüşlük Forum Yürüyüş Grubu, 4 kilometrelik yürüyüş boyunca bölgedeki ışıklandırma ve kaldırım eksikliğine farkındalık sağlamak için dövizler taşıdı, kazanın olduğu yere de çiçek bıraktı.

        Kaza, 23 Şubat'ta saat 21.00 sıralarında, Gümüşlük Mahallesi Turgutreis-Gümüşlük istikametinde meydana geldi. Tuncay Türköz (56) yönetimindeki 48 BP 123 plakalı hafif ticari araç, yolda yürüyen engelli Hasan Tabak'a çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların kontrolünde Tabak'ın öldüğü belirlendi. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kameralarına da yansıdı. Jandarmanın gözaltına aldığı hafif ticari aracın sürücüsü Tuncay Türköz, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Hasan Tabak ise kazadan 2 gün sonra Gümüşlük Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Annesini 6 aylıkken kaybedip, 9 yaşında da kamyonetin çarpmasıyla engelli kalan Hasan Tabak'ın ölümünün ardından, kendilerini Gümüşlük Forum Yürüyüş Grubu olarak adlandıran topluluk, kazanın olduğu kaldırım ve ışıklandırma bulunmayan yolun yayalar açısından güvenli olmadığını belirterek, farkındalık için sessiz yürüyüş yaptı. Gümüşlük Pazar Yeri'nde toplanan yaklaşık 50 kişi, ellerindeki 'Işıksız yol ölüm getirir', 'Yayaya yol ver', 'Yol aydınlatması istiyoruz', 'Yayalara yaşam hakkı' ve 'Yavaş' yazılı dövizlerle yürüdü. Jandarmanın yol güvenliği aldığı yürüyüşte topluluk, Tabak'ın öldüğü noktaya gelindiğinde çiçek bıraktı. Yaklaşık 4 kilometrelik yürüyüş, Tabak'ın seramik yapıp, bu konuda eğitim gördüğü Bodrum Sağlık Vakfı önünde son buldu. Grup daha sonra atölyeye girip Tabak'ın son seramik çalışmalarını inceledi.

        'YOLUN YÜRÜNEBİLİR HALE GELMESİNİ İSTİYORUZ'

        Yürüyüşe dair konuşan Gümüşlük Çevre Sanat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Behçet Ak, "Bir kardeşimizi trafik terörüne verdik. Arkadaşımız öncesinde geçirdiği kazada engelli hale geldi ve bu kazada hayatını kaybetti. Gümüşlük Caddesi Turgutreis-Gümüşlük arasında yoğun trafiğe sebebiyet veren bir alan. Bu yol üzerinde sıkıntılar yaşıyoruz. Kaldırımlarımız yetersiz. Sadece insan kaybı değil, kedi ve köpek kaybı da yaşıyoruz. Yetkililer tarafından yolun yürünebilir ve kullanılabilir hale getirilmesini istiyoruz. Umarız sorun çözülür ve bir daha can kaybı yaşamayız" dedi.

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