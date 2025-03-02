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        Bodrum'da marinada bağlı motoryat yandı; o anlar kamerada

        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, marinada bağlı motoryatta yangın çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.03.2025 - 19:06 Güncelleme: 02.03.2025 - 19:10
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        Bodrum'da marinada bağlı motoryat yandı; o anlar kamerada
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        MUĞLA’nın Bodrum ilçesinde, marinada bağlı motoryatta yangın çıktı. Yangın 1 saatte kontrol altına alındı, motoryatın yanması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Yangın, saat 17.00 sıralarında Bodrum merkezdeki bir marinada meydana geldi. Marinada demirli motoryat, bilinmeyen nedenle alev aldı. Görevliler motoryatı bağlı bulunduğu yerden açığa çekerken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye, Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

        Alevlere karadan ve denizden müdahale edilirken, yangın, 1 saatte söndürüldü. Yatta büyük çapta hasar meydana geldi.

        Cep telefonu kamerasıyla da kaydedilen yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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