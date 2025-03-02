Bodrum'da marinada bağlı motoryat yandı; o anlar kamerada

Cep telefonu kamerasıyla da kaydedilen yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Bodrum merkezdeki bir marinada meydana geldi. Marinada demirli motoryat, bilinmeyen nedenle alev aldı. Görevliler motoryatı bağlı bulunduğu yerden açığa çekerken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye, Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

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