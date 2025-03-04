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        Bodrum FK 15 hafta sonra düze çıktı

        SÜPER Lig'deki ilk sezonunda aylarca alt sıralarda kaldıktan sonra Portekizli Teknik Direktör Jose Morais'in dümene geçmesiyle son 4 maçta gol yemeden 2 galibiyet, 2 beraberlik alarak umutlanan Bodrum FK, 15 hafta sonra düşme hattından çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 11:02 Güncelleme: 04.03.2025 - 11:05
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        Bodrum FK 15 hafta sonra düze çıktı
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        SÜPER Lig'deki ilk sezonunda aylarca alt sıralarda kaldıktan sonra Portekizli Teknik Direktör Jose Morais'in dümene geçmesiyle son 4 maçta gol yemeden 2 galibiyet, 2 beraberlik alarak umutlanan Bodrum FK, 15 hafta sonra düşme hattından çıktı. Sezona takımı 2'nci Lig'den Süper Lig'e taşıyan İsmet Taşdemir yönetiminde başlayıp ardından sürpriz bir şekilde Volkan Demirel'i göreve getiren Muğla temsilcisi, ligde Demirel yönetiminde 12'nci haftada 9 Kasım'da alınan 3-2'lik Antalyaspor yenilgisiyle kendisini düşme hattında buldu.

        Aylardır düşme hattından çıkamayan Bodrum, Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü teknik adamı Jose Mourinho'nun yıllarca yardımcılığını yapan Jose Morais'in teknik direktörlüğü devralmasıyla toparlandı. Morais yönetiminde çıktığı 4 maçta hiç yenilmeyip, hiç gol yemeyerek 8 puan toplayan yeşil-beyazlı ekip, bu hafta erken havlu atan Adana Demirspor deplasmanından golsüz beraberlikle dönmesine üzülürken rakiplerinin aldığı sonuçlarla kendisini düşme barajının üzerinde buldu. Ligde Kayserispor deplasmanda Beşiktaş'a 2-0, Sivasspor da Başakşehir'e 1-0 mağlup olup 24'er puanda kaldı. Adana Demirspor beraberliğiyle 24 puana ulaşan Bodrum FK, 15 hafta sonra 1 gol averajıyla düşme hattından sıyrılıp 15'inci sırada haftayı tamamladı.

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