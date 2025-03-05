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        19 yıl önce yanan 400 hektar alanda dikilen fidanlar ağaç oldu

        MUĞLA'nın Datça ilçesinde, 19 yıl önce çıkan yangında zarar gören 400 hektarlık alana dikilen fidanlar ağaç oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 10:44 Güncelleme: 05.03.2025 - 10:50
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        19 yıl önce yanan 400 hektar alanda dikilen fidanlar ağaç oldu
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        MUĞLA'nın Datça ilçesinde, 19 yıl önce çıkan yangında zarar gören 400 hektarlık alana dikilen fidanlar ağaç oldu.

        Datça Emecik'te 2006 Eylül'de orman yangını çıktı. Emecik sahil kısmında etkili olan yangında yaklaşık 400 hektar alan zarar gördü. Yangının ardından bölgede ağaçlandırma çalışmalarına hemen başlandı. Yanan alanın büyük kısmı fidan dikilip, ağaçlandırıldı. Emecik'te 19 yıl önce dikilen fidanlar ağaca, ağaçlar ormana dönüştü. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü tarafından öncesi ve sonrası olarak paylaşılan fotoğraflarda alanın tamamen yeşile döndüğü görüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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