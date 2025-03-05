19 yıl önce yanan 400 hektar alanda dikilen fidanlar ağaç oldu

Datça Emecik'te 2006 Eylül'de orman yangını çıktı. Emecik sahil kısmında etkili olan yangında yaklaşık 400 hektar alan zarar gördü. Yangının ardından bölgede ağaçlandırma çalışmalarına hemen başlandı. Yanan alanın büyük kısmı fidan dikilip, ağaçlandırıldı. Emecik'te 19 yıl önce dikilen fidanlar ağaca, ağaçlar ormana dönüştü. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü tarafından öncesi ve sonrası olarak paylaşılan fotoğraflarda alanın tamamen yeşile döndüğü görüldü.

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