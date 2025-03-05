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        Otomobilin markete girdiği kaza kamerada

        MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği otomobil markete girdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 13:31 Güncelleme: 05.03.2025 - 13:35
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        Otomobilin markete girdiği kaza kamerada
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        MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği otomobil markete girdi. Market çalışanının kazadan son anda kurtulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, dün gece saatlerinde Menteşe'nin Kötekli Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği 01 B 6197 plakalı otomobil markete daldı. Kazada, iş yerinde ve araçta hasar oluştu.

        Öte yandan kaza güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde; sürücünün kontrolü kaybettiği, yoldan çıkan aracın markete girdiği, bu sırada bir market çalışanının kazadan son anda kurtulduğu görülüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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