Muğla'da 3 kişiyi öldürüp, 2 kişiyi yaralayan sanık: İkametlerine bile gitmedim

MUĞLA'nınFethiye ilçesinde kayınpederi Şükrü Aysu (53), kayınvalidesi Adile Aysu (52) ile Muhammet Akbaba'yı (49) öldürüp, Esat Ulu ve Serdar Genç'i yaralayan Özcan Aybey (42), soruşturma sırasında verdiği ifadeyi duruşmada değiştirdi. Daha önce cinayetleri işlediğini itiraf eden Aybey, "Kayınpederim, kayınvalidem ve Muhammet Akbaba'yı öldürmedim. İkametlerine bile gitmedim" dedi.

Olay, geçen 29 Haziran'da saat 07.00 sıralarında Kayaköy Mahallesi'nde meydana geldi. Özcan Aybey, boşanma aşamasındaki eşi Nazlı Aybey'in (25) babası Şükrü Aysu'nun evinin önüne gitti. Aybey ve kayınpederi Şükrü Aysu arasında tartışma çıktı. Sesleri duyan Şükrü Aysu'nun eşi Adile Aysu da dışarı çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Bu sırada Özcan Aybey, yanında getirdiği tabancayla kayınpederi Şükrü Aysu ve kayınvalidesi Adile Aysu'ya peş peşe ateş edip, kaçtı. Olay sırasında evde bulunan ve silah seslerini duyan eşi Nazlı Aybey, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Aysu çiftinin hayatını kaybettiği belirlendi.

3 KİŞİYİ DAHA VURDU

Olay yerinden kaçan Özcan Aybey, başka bir villaya giderek çalışan Muhammet Akbaba'yı vurdu. Şüpheli ardından Esat Ulu ve Serdar Genç'in yaşadığı eve gitti. Aybey, kendisini elinde tabancayla görüp, tartıştığı Ulu ve Genç'i de yaralayarak otomobiliyle kaçtı. Yaralanan Akbaba, Ulu ve Genç, ilçedeki bir özel hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Akbaba hayatını kaybetti, diğer 2 yaralı tedavilerinin ardından taburcu edildi.

OTOMOBİLİ TERK EDİLMİŞ BULUNDU

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, Aybey'in kaçtığı otomobili, Çalış mevkisinde ormanda terk edilmiş halde buldu. Çalışmalarını bu bölgede yoğunlaştıran ekipler, Özcan Aybey'i yakaladı. İlk ifadesinde, Aybey'in eşiyle problemler yaşadığını, sebebinin kayınpederi ve kayınvalidesi olarak gördüğünü, kavga edince de sinirlenerek onları ve araya giren Muhammet Akbaba'yı vurduğunu söylediği öğrenildi. Cenazeler toprağa verilirken, şüpheli işlemleri sonrası tutuklandı.

3 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENDİ

Özcan Aybey hakkında Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı. İddianamede; sanık Aybey'in cinayetleri nasıl işlediğiyle ilgili detaylara yer verildi. Eşini kıskanması nedeniyle kayınpederi, kayınvalidesini öldürdüğü, Esat Ulu'yu yaraladığı, onun yanında olan Serdar Genç'i yaraladığı ve daha önce hiçbir husumetinin bulunmadığı, sırf öldürmüş olmak için Muhammet Akbaba'yı öldürdüğüne yer verildi. İddianamede, sanık Özcan Aybey için 'Canavarca hisle kasten öldürme' suçundan 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 2 kez 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Tutuklu sanık Özcan Aybey'in Fethiye 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlandı. Öldürülen Muhammet Akbaba'nın eşi, iki kızı ve taraflar avukatları salonda yerlerini alırken, Özcan Aybey, SEGBİS aracılığı ile duruşmaya bağlanarak savunma yaptı.