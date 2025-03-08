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        Muğla'da silah kaçakçılığı operasyonu; 3 gözaltı

        MUĞLA'dadüzenlenen operasyonda çok sayıda ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.03.2025 - 15:16 Güncelleme: 08.03.2025 - 15:20
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        Muğla'da silah kaçakçılığı operasyonu; 3 gözaltı
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        MUĞLA'dadüzenlenen operasyonda çok sayıda ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi, sosyal medya hesaplarından silah paylaşımı yapıldığı bilgisine ulaştı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Bodrum, Milas, Fethiye, Ortaca, Dalaman ve Marmaris ilçelerinde 6 Mart'ta şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Şüphelilerin ev iş yerlerinde yapılan aramalarda; ruhsatsız 2'si kurusıkı 11 tabanca, 1 pompalı tüfek, 1 av tüfeği, 8 şarjör, 1315 mermi, 20 tüfek kartuşu, 32 karton gümrük kaçağı sigara, 6 litre gümrük kaçağı alkol ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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