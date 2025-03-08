Muğla'da silah kaçakçılığı operasyonu; 3 gözaltı

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi, sosyal medya hesaplarından silah paylaşımı yapıldığı bilgisine ulaştı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Bodrum, Milas, Fethiye, Ortaca, Dalaman ve Marmaris ilçelerinde 6 Mart'ta şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Şüphelilerin ev iş yerlerinde yapılan aramalarda; ruhsatsız 2'si kurusıkı 11 tabanca, 1 pompalı tüfek, 1 av tüfeği, 8 şarjör, 1315 mermi, 20 tüfek kartuşu, 32 karton gümrük kaçağı sigara, 6 litre gümrük kaçağı alkol ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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