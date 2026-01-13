Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Stat:Fethiyeİlçe
Hakemler: Ayberk Demirbaş, Erkan Akbulut, Murat Temel
Fethiyespor: Arda Akbulut, Oğuz Yılmaz, Berkay Can Değirmencioğlu (Dk. 75 Ulaş Zengin), Ali Mert Aydın, Samet Asatekin (Dk. 81 Muhammet Raşit Yöndem), Şahan Akyüz, Melih Okutan (Dk. 59 Yusuf Türk), İrfan Akgün, Cihan Kazan (Dk. 75 Uğur Ayhan), Berat Satır, Muhammet Enes Erdem (Dk. 59 Ramazan Çevik)
Galatasaray: Günay Güvenç, Kaan Ayhan, Arda Ünyay (Dk. 9 Abdülkerim Bardakcı), Davinson Sanchez (Dk. 70 Yunus Akgün), Kazımcan Karataş, Lemina (Dk. 46 Barış Alper Yılmaz), Gökdeniz Gürpüz (Dk. 46 Sallai), Yusuf Demir, Eren Elmalı (Dk. 86 Ada Yüzgeç), Ahmed Kutucu, Icardi
Goller: Dk.73 Abdülkerim Bardakcı, Dk. 81 Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Dk. 90 Uğur Ayhan (Fethiyespor)
MUĞLA
