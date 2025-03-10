Marmaris Belediyesi'nden yıkılması için talimat verilen kaçak otele ilişkin açıklama

MARMARİS Belediyesi, kaçak yapılaşmalar nedeniyle mühürlenmesine rağmen Milli Park sınırları içinde inşaatı devam eden ve yıkılması için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Muğla İl Müdürlüğü tarafından talimat verilen otelle ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'ye ait kaçak otel tadilatı ve inşaatının ruhsat iptalleri, kesilen cezalar ve mühürlemelere rağmen devam ettiği belirtilerek, “Marmaris Belediye Encümeni'nin aldığı yıkım kararı ile ilgili yargı süreci devam etmekte olup, kesinleşen yıkım kararı henüz bulunmamaktadır. İleride telafisi mümkün olmayan zarar ve ziyanların önüne geçmek adına nihai mahkeme kararı doğrultusunda hareket etmek büyük önem arz etmektedir” denildi.

Marmaris Belediyesi tarafından kaçak yapılaşmalar nedeniyle mühürlenmesine rağmen Milli Park sınırları içinde inşaatı devam eden ve yıkılması için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Muğla İl Müdürlüğü tarafından talimat verilen Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'ye ait otelle ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "İnşaat yasağı döneminde 30 Mayıs 2024 tarihinde sahada yerinde yapılan tespitlerde ilgili firma tarafından deniz içerisine kıyı dolgusunun yapıldığı ve projesinde olmayan liman betonlarının döküldüğünün tespit edilmesi sonrasında, ruhsatsız ve kaçak durumdaki bu yapılar için 104 milyon 757 bin 908 lira 50 kuruş para cezası kesilmiş ve yıkım kararı alınmıştır. İlgililer hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur. Muğla 3. İdare Mahkemesinin kararı ile 1. Etap ve 2. Etap için düzenlenen 17 adet esas yapı ruhsatları iptal edilmiştir. Belediyemizce mahkeme kararı bulunmayan ancak Marmaris Belediye Başkanlığı'nın aldığı inisiyatif ile 1. Etap ve 2.Etap için düzenlenen 16 adet tadilat yapı ruhsatı ve 3. Etap için düzenlenen 25 adet esas yapı ruhsatı resen iptal edilmiştir. 1. Etap için düzenlenen Yapı Kullanım İzin Belgesi de herhangi bir mahkeme kararı olmaksızın resen Belediye Başkanlığımızca iptal edilmiştir. Bahse konu firmanın 1. Etap blokları için düzenlenen yapı kullanım izin belgesinin yasaya ve mevzuata aykırı düzenlenmiş olması nedeniyle, hem kurum içi disiplin soruşturması yapılmış ve ilgililer hakkında disiplin cezaları uygulanmış hem de önceki dönem Marmaris Belediye Başkanı, önceki dönem Marmaris Belediye Başkan Yardımcısı ve ilgili Belediye personeli hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur" denildi.