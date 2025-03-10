Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Muğlaspor hükmen zirvede

        3'üncüLig 2'nci Grup'ta kıyasıya bir şampiyonluk yarışında olan Muğlaspor, bu hafta maç yapmadan 3 puanı hanesine yazdırarak son 8 hafta öncesi liderlik koltuğuna tek başına kurulmayı garantiledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.03.2025 - 12:32 Güncelleme: 10.03.2025 - 12:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muğlaspor hükmen zirvede
        ABONE OL

        3'üncüLig 2'nci Grup'ta kıyasıya bir şampiyonluk yarışında olan Muğlaspor, bu hafta maç yapmadan 3 puanı hanesine yazdırarak son 8 hafta öncesi liderlik koltuğuna tek başına kurulmayı garantiledi. Adıyaman FK deplasmanına giden Muğlaspor, düşme hattında son sırada olup umutları tükenen rakibi karşılaşmadan önce ligden çekilme kararı alınca maç saati sahaya çıkıp kendi arasında antrenman yaptı. Hakem Emre Can Furuncu, Adıyaman ekibi Kahta İlçe Stadı'ndaki maça çıkmayınca seremoninin ardından karşılaşmayı tatil etti.

        Grupta üst üste 6'ncı galibiyetini maç yapmadan hanesine yazdırmayı garantileyen Muğlaspor, Balıkesir'den gelen haberle çifte sevinç yaşadı. Haftalardır yeşil-beyazlıların averajla önünde liderlik koltuğunda oturan Balıkesirspor, evinde ilk yarısını önde tamamladığı maçta Tire 2021 FK'ya 2-1 yenilip zirveden oldu. Adıyaman maçı tescillenince puanını 45'e çıkaracak Muğlaspor, ikili averajının da iyi olduğu Balıkesir temsilcisine 3 puanlık fark atacak.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sevcan hemşire vahşet kurbanı! Kocası satırla katletti!
        Sevcan hemşire vahşet kurbanı! Kocası satırla katletti!
        Ünlü deterjan markasına 'aldatıcı reklam' cezası
        Ünlü deterjan markasına 'aldatıcı reklam' cezası
        Ece Gürel'in son görüştüğü arkadaşı: Kayboldum sözcüğünü mecazi sandım!
        Ece Gürel'in son görüştüğü arkadaşı: Kayboldum sözcüğünü mecazi sandım!
        "California'yı Danimarka'ya bağlama" kampanyasına imza sayısı artıyor
        "California'yı Danimarka'ya bağlama" kampanyasına imza sayısı artıyor
        Osimhen'le şampiyonluğa!
        Osimhen'le şampiyonluğa!
        Çelik: Teröristin mezhebine bakılmaz
        Çelik: Teröristin mezhebine bakılmaz
        Kaçan işler ABD'de ev sattırdı
        Kaçan işler ABD'de ev sattırdı
        Beşiktaş'ta hedef seriyi sürdürmek!
        Beşiktaş'ta hedef seriyi sürdürmek!
        Daha 37 yaşındaydı... Ölümle biten maç!
        Daha 37 yaşındaydı... Ölümle biten maç!
        "Psikolojik baskıyı F.Bahçe'ye bıraktı"
        "Psikolojik baskıyı F.Bahçe'ye bıraktı"
        "Bilanço 'yatırım yap' diyor"
        "Bilanço 'yatırım yap' diyor"
        Hileli gıda çağında güvenle yiyebileceğiniz 3 meyve
        Hileli gıda çağında güvenle yiyebileceğiniz 3 meyve
        60 yaşındaki adamı öldüren dayak!
        60 yaşındaki adamı öldüren dayak!
        Adana'da yaya geçidinde genç ölüm!
        Adana'da yaya geçidinde genç ölüm!
        G.Saray'ın Pena teklifi ortaya çıktı!
        G.Saray'ın Pena teklifi ortaya çıktı!
        Siyasilere kumpas soruşturmasında FETÖ'cü amir yakalandı
        Siyasilere kumpas soruşturmasında FETÖ'cü amir yakalandı
        Otomotiv sektöründe ABD alarmı
        Otomotiv sektöründe ABD alarmı
        Biri bu adamı durdursun! Hatice'nin çığlığı!
        Biri bu adamı durdursun! Hatice'nin çığlığı!
        Gözler Grönland seçimlerinde
        Gözler Grönland seçimlerinde
        Rekabet Kurumu'ndan perakende şirketleri ve tedarikçilerine soruşturma
        Rekabet Kurumu'ndan perakende şirketleri ve tedarikçilerine soruşturma

        Benzer Haberler

        Marmaris Belediyesi'nden yıkılması için talimat verilen kaçak otele ilişkin...
        Marmaris Belediyesi'nden yıkılması için talimat verilen kaçak otele ilişkin...
        Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası mobil uygulama FTSONET'i kullanıma açtı
        Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası mobil uygulama FTSONET'i kullanıma açtı
        Bodrum'da belediye personeline "Yangına İlk Müdahale Eğitimi" verildi
        Bodrum'da belediye personeline "Yangına İlk Müdahale Eğitimi" verildi
        İnternette yasa dışı piton satışı
        İnternette yasa dışı piton satışı
        Marmaris Belediyesi'nden mühürlenen otel ve devre mülk inşaatıyla ilgili aç...
        Marmaris Belediyesi'nden mühürlenen otel ve devre mülk inşaatıyla ilgili aç...
        17. Campus Cup Yelkenli Yarışları, Marmaris'te tamamlandı
        17. Campus Cup Yelkenli Yarışları, Marmaris'te tamamlandı