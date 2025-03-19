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        Bodrum FK'da milli sevinç

        SÜPER Lig'de son olarak deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-0 yenip 3 puan farkla düşme hattının üzerine yerleşen Bodrum Futbol Kulübü'nde 4 oyuncunun milli takımlara davet edilmesi teknik ekibi sevindirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.03.2025 - 11:57 Güncelleme: 19.03.2025 - 12:00
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        Bodrum FK'da milli sevinç
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        SÜPER Lig'de son olarak deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-0 yenip 3 puan farkla düşme hattının üzerine yerleşen Bodrum Futbol Kulübü'nde 4 oyuncunun milli takımlara davet edilmesi teknik ekibi sevindirdi. Portekizli teknik adam Jose Morais yönetiminde ligde ve kupada 7 maçta hiç gol yemeyerek müthiş bir çıkış yakalayan yeşil-beyazlılarda genç sol bek Ege Bilsel Ümit Milli Takım'a davet edilirken, yabancı oyunculardan orta saha oyuncusu Enis Bardhi Kuzey Makedonya, stoper Albian Ajeti Arnavutluk ve orta saha oyuncusu Fredy Angola milli takımına seçildi. Ege, ay-yıldızlı ekibimizle Kosova ve Belarus maçlarında oynayacak. Yabancı futbolcular ise milli takımlarıyla 2026 FIFA Dünya Kupası eleme maçlarında forma giyecek.

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