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        Karşı yöne geçen otomobil, taksi ve kamyonete çarptı: 2 yaralı

        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde refüjü aşıp karşı şeride geçen otomobil, taksi ve kamyonete çarptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.03.2025 - 13:29 Güncelleme: 19.03.2025 - 13:35
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        Karşı yöne geçen otomobil, taksi ve kamyonete çarptı: 2 yaralı
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        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde refüjü aşıp karşı şeride geçen otomobil, taksi ve kamyonete çarptı. 2 kişinin yaralandığı kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, saat 08.00 sıralarında, Torba Mahallesi Çamlık mevkisinde meydana geldi. Bodrum'dan Milas yönüne giden 72 ABC 343 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Refüjü aşan otomobil, karşı şeride geçip, taksi ve kamyonete çarpıp, devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan 2 kişi, çevre hastanelere kaldırıldı. Kaza, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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