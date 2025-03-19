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        Tanyeli, Bodrum'da son yolculuğuna uğurlandı

        PANKREAS kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 17 Mart Pazartesi akşamı hayatını kaybeden Tanyeli Sünneli (54), Muğla'nın Bodrum ilçesinde toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.03.2025 - 18:47 Güncelleme: 19.03.2025 - 18:50
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        Tanyeli, Bodrum'da son yolculuğuna uğurlandı
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        PANKREAS kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 17 Mart Pazartesi akşamı hayatını kaybeden Tanyeli Sünneli (54), Muğla'nın Bodrum ilçesinde toprağa verildi. Cenaze namazını kıldıran cami imamı Yüksel Kılınçarslan, "Sanatçımız Bodrum aşığı, Bodrum merkez Tepecik Camii aşığı cemaatimdi. Her Bodrum'a gelişinde mutlaka camiye gelir, camiimizde namaz kılardı" dedi.

        Tanyeli Sünneli, 2,5 yıldır mücadele ettiği pankreas kanseri nedeniyle 17 Mart Pazartesi akşamı tedavi gördüğü İstanbul'daki bir hastanede hayatını kaybetti. Tanyeli için dün Zincirlikuyu Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazının ardından Tanyeli'nin cenazesi toprağa verilmek üzere Muğla'nın Bodrum ilçesine getirildi. Sünneli için Ortakent Kerem Aydınlar Camii'nde ikindide cenaze töreni düzenlendi. Törene Sünneli'nin eşi İlker Sünneli, ailesi, şarkıcı Işın Karaca, sunucu ve oyuncu Seray Sever, sanatçı dostları ve sevenleri katıldı. Cenaze namazını kıldıran camii imamı Yüksel Kılınçarslan, "Sanatçımız Bodrum aşığı, Bodrum merkez Tepecik Camii aşığı cemaatimdi. Her Bodrum'a gelişinde mutlaka camiye gelir, camiimizde namaz kılardı" dedi.

        Kılınan namazın ardından Tanyeli Sünneli'nin cenazesi, Ortakent Mezarlığı'na götürülüp, gözyaşları içinde toprağa verildi. Tanyeli'nin üzerine çiçekler bırakılan mezarına eşi İlker Sünneli, su döktü. Şarkıcı Işın Karaca ise duygusal anlar yaşayıp, gözyaşlarını tutamadı.

        SANATÇILARDAN DUYGUSAL AÇIKLAMA

        Cenaze töreninde konuşan Işın Karaca, "Hayatımda tanıdığım en yaşama bağlı insandı. Bu mücadele karşısında insan çok kelime bulamıyor" dedi.

        Oyuncu Seray Sever ise "Tüm Türkiye'nin başı sağ olsun, çok değerli ve çok özel insandı. Bana, 'Cennet gözlüm' diyordu. Eşimle tanıştıran da kendisiydi. Herkese dokunmuşluğu var. Tanyeli, herkesin kötü anında yanındaydı" diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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