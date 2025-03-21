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        Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

        MUĞLA'nınFethiye ilçesinde jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan N.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 14:30 Güncelleme: 21.03.2025 - 14:35
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        Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama
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        MUĞLA'nınFethiye ilçesinde jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan N.G., tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Fethiye'de yaşayan N.G.'nin piyasaya uyuşturucu süreceği bilgisine ulaştı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; şüphelinin Ölüdeniz Mahallesi'ndeki evine düzenlenen operasyonda 350 gram taş kokain, 50 gram kubar esrar, 5 gram kenevir tohumu, 10 gram eroin, 3 şişe likit esrar, esrar öğütme aparatı, 4 deste sigara sarma kağıdı ve kenevir bitkisi ele geçirildi. Gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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