Bakan Kacır: Orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürün ihracatımız, geçtiğimiz yıl 101 milyar dolara ulaştı

SANAYİve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Milli gelirimizi son 22 yılda 236 milyar dolardan 1,3 trilyon dolara çıkardık. Kişi başı milli gelirde 15 bin doları yakaladık. Planlı sanayi alanları, nitelikli insan kaynağı ve güçlü lojistik bağlantılarıyla ülkemizi küresel üretim üssü konumuna taşıdık. 2002 yılında yalnızca 10 milyar dolar olan orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürün ihracatımız, geçtiğimiz yıl 101 milyar dolara ulaştı" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Muğla Ticaret Borsası'nda düzenlenen Güney Ege Kalkınma Ajansı'nın (GEKA) 10 yeni projesi için düzenlenen açılış törenine katıldı. Törende konuşan Bakan Kacır, "Tarihinde kadim medeniyetlere ev sahipliği yapmış, eşsiz coğrafyasıyla, deniziyle, sıcak insanıyla Ege'nin kıymetli incisi Muğla'da sizlerle hemhal olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Likya Yolu'yla, Bodrum Kalesi'yle, yeşil ve mavinin buluştuğu koylarıyla, Akyaka ve Azmak nehirleriyle, Kelebek Vadisi'yle, Saklıkent Kanyonu'yla dünyanın önde gelen turizm merkezleri arasında yer alan Muğla bizler için müstesna bir yere sahiptir. Tarımdan, kültür turizme, el sanatlarından su sporlarına, deniz taşımacılığından apiterapik ürünlere geniş yelpazede 10 yeni projenin açılışını gerçekleştiriyoruz. Muğla'nın ekonomik kalkınmasına değer katacak projelerin şehrimize, Muğlalılara ve ülkemize hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

'ÜLKEMİZİ KÜRESEL ÜRETİM ÜSSÜ KONUMUNA TAŞIDIK'

Bakan Kacır, "Ülkemiz son 22 yılın güçlü zemininin üzerinde, 'Türkiye Yüzyılı'na daha güçlü ve müreffeh bir Türkiye hedefiyle adım attı. Bu hedefe ulaşmak, geleceğe istikamet vermek adına çok çalıştık, azim ve gayretle durmadan, yorulmadan emin adımlarla yürüdük. Planlı ve sağlam temelli politikalarla, uzun vadeli vizyon hedeflerle, istikrarlı projelerle hayalleri gerçek, imkansızı mümkün kıldık. Milli gelirimizi son 22 yılda 236 milyar dolardan 1,3 trilyon dolara çıkardık. Kişi başı milli gelirde 15 bin doları yakaladık. Planlı sanayi alanları, nitelikli insan kaynağı ve güçlü lojistik bağlantılarıyla ülkemizi küresel üretim üssü konumuna taşıdık. Adeta sıfırdan inşa ettiğimiz Ar-Ge ve yenilik altyapımızla teknoloji geliştiren, ihraç eden ülke haline geldik. 2002 yılında yalnızca 10 milyar dolar olan orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürün ihracatımız, geçtiğimiz yıl 101 milyar dolara ulaştı" diye konuştu.

'MUĞLA DA EN GÜÇLÜ ŞEKİLDE NASİBİNİ ALIYOR' Bakan Kacır, Türkiye'nin kendi SİHA'larını, eğitim uçaklarını, helikopterlerini, deniz platformlarını, kara araçlarını, uydularını geliştirebilen ve üretebilen bir ülke olduğunu belirterek, "Milletimizin 60 yıllık yerli otomobil hayalini elektrikli ve akıllı aracımız TOGG'la gerçeğe dönüştürmüş bir ülkeyiz. Elbette bu kazanımlarla yetinmeyeceğiz. Ülkemizi 'Türkiye Yüzyılı'nda daha büyük, daha güçlü, refahı yurt sathına daha dengeli yayılmış ve topyekun kalkınmış bir ülke konumuna taşıyacağız. Bu anlayışla, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 81 ilimizi yeni eser ve hizmetlerle ilmek ilmek dokuyoruz. Başlattığımız yerel kalkınma seferberliğiyle şehirlerimizin sahip olduğu birikimi, zenginliği, nitelikli insan kaynağını kendi kimliğiyle münhasır şekilde harekete geçiriyoruz. Muğla da yürüttüğümüz kalkınma seferberliğinden en güçlü şekilde nasibini alıyor. Yatırım teşviklerimizle, sanayi alanlarıyla, KOBİ'lerimize sağladığımız imkanlarla ve bölgesel kalkınma projelerimizle Muğla'yı ihya ediyor, Muğlalılar için çalışıyoruz" dedi. 'CAN SUYU OLMAYA DEVAM EDİYORUZ' Bakan Kacır, son 22 yılda Muğla'nın yatırımlarla buluşması adına düzenledikleri 1460 teşvik belgesi ile 221 milyar liralık sabit yatırımın ve 49 binden fazla istihdamın önünü açtıklarını belirtip, "Muğla'da sanayinin çarklarının hızla dönmesini sağlamak adına Milas OSB'nin altyapı yatırımları için 178 milyon lira finansman sağladık. Muğla'nın ekonomisinin, kalkınmasının, taşıyıcı sütunlarından KOBİ'lerimize can suyu olmaya devam ediyoruz. 22 yıl öncesinde şehrimizde KOSGEB desteklerinden faydalanan KOBİ sayısı bir elin parmaklarını geçmezken; KOBİ'lerin hamisi kurumumuz bugüne kadar 16 binden fazla KOBİ'mize 2 milyar lira destek sağladı. Muğla'da üretim altyapısını inovasyonla güçlendirmek ve teknoloji girişimlerinin gelişimini destekleyecek bir zemin hazırlamak için şehrimize Teknopark ve Ar-Ge merkezi kazandırdık. TÜBİTAK destek programlarımızla son 22 yılda 328 bilimsel projeye ve 2 bin 087 bilim insanına 1 milyar lira destekte bulunduk. Elbette Muğla'nın kadim zenginliklerini, binlerce yıllık birikimini de unutmadık. Şehrimizin 37 adet yerel değerini, yöresel lezzetini tescilleyerek hem tüketicimizi hem de üreticimizi koruma altına aldık. Güney Ege Kalkınma Ajansı eliyle kamu kurumlarımızın, mahalli idarelerimizin, üniversitelerimizin, özel sektörümüzün ve sivil toplum kuruluşlarımızın yürüttüğü 359 yerel kalkınma odaklı projeye 758 milyon lira kaynak aktardık. Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında dezavantajlı grupları ekonomik hayata kazandırma dönük 11 projeye 47,5 milyon lira destek sağladık. Güney Ege Kalkınma Ajansı'nın destekleriyle şehrimizi toplam 139 milyon lira proje büyüklüğüne sahip 10 eserle buluşturuyoruz" açıklamalarında bulundu.