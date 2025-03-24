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        Boğazı kesilen camcıyı çalışanı öldürmüş; 'Beni taciz etti' iddiası

        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde boğazı kesilerek öldürüldükten sonra üzeri battaniye ile örtülü vaziyette bulunan camcı Alaaddin Yıldız (53) soruşturmasında iş yeri çalışanı Devran Hasan D.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.03.2025 - 12:38 Güncelleme: 24.03.2025 - 12:40
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        Boğazı kesilen camcıyı çalışanı öldürmüş; 'Beni taciz etti' iddiası
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        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde boğazı kesilerek öldürüldükten sonra üzeri battaniye ile örtülü vaziyette bulunan camcı Alaaddin Yıldız (53) soruşturmasında iş yeri çalışanı Devran Hasan D. (20) ile kaçmasına yardım ettiği belirlenen 6 şüpheli, gözaltına alındı. Devran Hasan D. ifadesinde, kendisini taciz ettiğini ileri sürdüğü Yıldız'ı maket bıçağıyla öldürdüğünü söyledi.

        Yaka Mahallesi'nde camcılık yapan Alaaddin Yıldız'a 19 Mart akşamı itibaren ulaşamayan yakınları, durumu polise bildirdi. Yıldız'ı evinde bulamayan yakınları, ardından iş yerine gitti. İçeriye giren yakınları, 20 Mart'ta saat 20.00 sıralarında üzeri battaniye ile örtülü Yıldız'ı kanlar içerisinde gördü. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yıldız'ın boğazı kesilerek öldürüldüğü belirlendi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, çevredeki iş yerlerinde çalışanların ifadelerini aldı. Savcının incelemesinin ardından 4 çocuk babası Yıldız'ın cansız bedeni otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 50 saatlik kamera kaydı ile Yıldız'ın telefon görüşmelerini incelendi.

        ANTALYA'DA YAKALANDI

        Ekipler, Yıldız'ın yanında Devran Hasan D.'nin çalıştığını tespit etti. Polis, şüpheli olarak belirlediği Devran Hasan D.'yi yakalamak için harekete geçti. Şüphelinin Antalya'da olduğunu tespit eden ekipler, saklandığı eve operasyon düzenledi. Devran Hasan D. suç aleti maket bıçağı ile saklandığı adreste yakalandı. Devran Hasan D.'nin kaçmasına yardım ettiği tespit edilen E. B., A.Y., K.K.Y., Y.A., M.C.M., H.Ç. de operasyonla gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan Devran Hasan D. ile 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. Devran Hasan D. ifadesinde, kendisini taciz ettiğini ileri sürdüğü Yıldız'ı maket bıçağıyla öldürdüğünü söyledi.

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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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