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        Tatilcilere bayram öncesi caretta caretta uyarısı: Beslemeyin

        ULUSLARARASI Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) nesli tehlike altındaki türler listesinde bulunan caretta carettalara yönelik çalışmaların yürütüldüğü Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nin (DEKAMER) Müdürü Prof.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 10:31 Güncelleme: 28.03.2025 - 10:35
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        Tatilcilere bayram öncesi caretta caretta uyarısı: Beslemeyin
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        ULUSLARARASI Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) nesli tehlike altındaki türler listesinde bulunan caretta carettalara yönelik çalışmaların yürütüldüğü Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nin (DEKAMER) Müdürü Prof. Dr. Yakup Kaska, bayram tatili için yöreye gelen tatilcilere uyarıda bulundu. Kaska, deniz kaplumbağalarına dokunulmaması ve elle beslenilmemesi gerektiğini söyledi.

        Avrupa'nın en iyi kumsalları arasında gösterilen, Ortaca'nın Dalyan Mahallesi'ndeki, dünyaca ünlü İztuzu Plajı, nesli tükenmekte olan caretta caretta türü deniz kaplumbağalarına ev sahipliği yapıyor. Çevre kirliliği, iklim değişikliği, sahillerin olumsuz kullanımı, ses ve ışık kirliliği gibi pek çok tehditle karşı karşıya olan deniz kaplumbağalarının korunması için çalışmalar sürüyor. Dalaman, Fethiye, Köyceğiz ve Ortaca ilçelerinde 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde yaklaşık 500 bin kişinin ağırlanması bekleniyor. Caretta carettalara ev sahipliği yapan Ortaca'nın İztuzu Plajı da kentin en yoğun noktalarından biri olarak dikkat çekiyor.

        'BESLEMEYİ DURDURMAMIZ GEREKİYOR'

        DEKAMER Müdürü Prof. Dr. Yakup Kaska, "Muğla'mıza bayram tatilinde gelen tatilcilerimiz caretta carettalara dokunmamalı ve elle beslememeli. Bu davranışlar canlılar için büyük stres yaratır. Uzman olmayan kişilerin yaban hayvanlarına müdahaleden kaçınması gerekiyor. Yaban hayvanlarını beslemek bu canlıların davranışlarında belirgin değişikliklere yol açmakta ve zarar görmelerine neden olmaktadır. Deniz kaplumbağalarını genelde besliyorlar, beslemeyi durdurmamız gerekiyor. Onları uzaktan sevmeyi öğrenmeliyiz. Hayvan besin bulamadığında ısırabiliyor. Denizde kaplumbağa görürseniz suyun altındaki süzülüşlerini uzaktan izleyin" diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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