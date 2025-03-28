Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Muğlaspor'un kalesi gole kapalı

        3'üncü Lig 2'nci Grup'ta üst üste 9 galibiyetle bitime 5 maç kala en yakın rakibinin 6 puan önünde şampiyonluğa koşan Muğlaspor'un devre arasında Elazığspor'dan transfer ettiği kaleci İsmet Yumakoğulları çıktığı 8 karşılaşmada da kalesini gole kapattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 10:50 Güncelleme: 28.03.2025 - 10:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muğlaspor'un kalesi gole kapalı
        ABONE OL

        3'üncü Lig 2'nci Grup'ta üst üste 9 galibiyetle bitime 5 maç kala en yakın rakibinin 6 puan önünde şampiyonluğa koşan Muğlaspor'un devre arasında Elazığspor'dan transfer ettiği kaleci İsmet Yumakoğulları çıktığı 8 karşılaşmada da kalesini gole kapattı. Muğla'ya şampiyonluk yarışında müthiş katkı veren 30 yaşındaki tecrübeli eldiven, 8 maçta hiç gol yemedi. Yeşil-beyazlı ekip bu periyotta topladığı puanlarla şampiyonluk ve 2'nci Lig'e çıkışını ilan etmeye çok yaklaştı. Kulübün sosyal medya sayfaları da İsmet'in elinde, "Dur" yazılı trafik işareti bulunan fotoğrafını paylaşıp, "Kale gole kapalı" yazdı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Myanmar'da 7.7 büyüklüğünde deprem
        Myanmar'da 7.7 büyüklüğünde deprem
        5 yılda yüzde 44.5 arttı! 'Gri boşanma'da patlama!
        5 yılda yüzde 44.5 arttı! 'Gri boşanma'da patlama!
        İl Milli Eğitim açığa aldı! 3 kız öğrenci... Okulda taciz!
        İl Milli Eğitim açığa aldı! 3 kız öğrenci... Okulda taciz!
        Turisti İstanbul turu yaptırıp dolandırdı!
        Turisti İstanbul turu yaptırıp dolandırdı!
        F.Bahçe Bodrum'da üç puan peşinde!
        F.Bahçe Bodrum'da üç puan peşinde!
        Sağlıklı beslenmenin yeni trendi
        Sağlıklı beslenmenin yeni trendi
        Aynı gün ameliyat oldular
        Aynı gün ameliyat oldular
        11 yaşındaki Gazel'i öldüren şaka!
        11 yaşındaki Gazel'i öldüren şaka!
        2 ayda 3 kişi cansız bulundu! Anne, baba ve oğulları... Ölüm evi!
        2 ayda 3 kişi cansız bulundu! Anne, baba ve oğulları... Ölüm evi!
        Olaylara neden olan cinsel istismarda karar!
        Olaylara neden olan cinsel istismarda karar!
        Organları umut oldu... Kahreden kaza!
        Organları umut oldu... Kahreden kaza!
        Altın fiyatlarında yeni rekor
        Altın fiyatlarında yeni rekor
        4 bölge için kuvvetli sağanak yağmur uyarısı
        4 bölge için kuvvetli sağanak yağmur uyarısı
        Denizlispor Başkanı Ergil'den açlık grevi kararı
        Denizlispor Başkanı Ergil'den açlık grevi kararı
        İngiltere Kralı 3. Charles, hastaneye kaldırıldı
        İngiltere Kralı 3. Charles, hastaneye kaldırıldı
        Tüp bebekte yüzde 30 katılım payı
        Tüp bebekte yüzde 30 katılım payı
        ABD Başkan Yardımcısı Grönland'a gidecek
        ABD Başkan Yardımcısı Grönland'a gidecek
        Hiperosmi riskine dikkat!
        Hiperosmi riskine dikkat!
        5 kişi, 1 kişiyi öldüresiye dövdü
        5 kişi, 1 kişiyi öldüresiye dövdü
        Immobile'den ayrılık sinyali!
        Immobile'den ayrılık sinyali!

        Benzer Haberler

        Tatilcilere bayram öncesi caretta caretta uyarısı: Beslemeyin
        Tatilcilere bayram öncesi caretta caretta uyarısı: Beslemeyin
        Muğla'da 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Muğla'da 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Milas'ta orman yangını; 2 hektar alan zarar gördü
        Milas'ta orman yangını; 2 hektar alan zarar gördü
        GÜNCELLEME - Milas'ta ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
        GÜNCELLEME - Milas'ta ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
        Muğla'da 14 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Muğla'da 14 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Dalaman'da Meslek Yüksekokulu öğrencilerine "Psikolojik Dayanıklılık" eğiti...
        Dalaman'da Meslek Yüksekokulu öğrencilerine "Psikolojik Dayanıklılık" eğiti...