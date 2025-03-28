Bodrum FK - Fenerbahçe: 2-4

STAT:Bodrum

HAKEMLER: Atilla Karaoğlan, Çağlar Uyarcan, Süleyman Özay

BODRUM FK: Rüzgar - Herelle, Mohammed, Ali, Üzeyir, Okita (Dk. 81 Taylan), Erkan (Dk. 46 Ajeti), Ege (Dk. 46 Bardhi), Brazao (Dk. 46 Fredy), Cenk, Puşçaş (Dk. 67 Seferi)

FENERBAHÇE: İrfan Can Eğribayat - Mert Müldür, Skriniar, Yusuf, Kostic, Amrabat, Szymanski (Dk. 72 Tadic), Kostic (Dk. 81 Djiku), İrfan Can Kahveci (Dk. 81 Mert Hakan), Talisca (Dk. 72 Maximin), En Nesyri (Dk. 72 Dzeko)

GOLLER: Dk. 5 Skriniar, Dk. 32 Oğuz, Dk. 36 Szymanski, Dk. 45 (P) Talisca (Fenerbahçe), Dk. 31 (P.) Puşçaş, Dk. 85 Fredy (Bodrum FK)

SARI KARTLAR: Mohammed, Okita (Bodrum FK), Maximin (Fenerbahçe)

SÜPER Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, milli aranın ardından çıktığı Bodrum FK deplasmanından galip ayrıldı: 4-2. Maçın 5'inci dakikasında Skriniar'ın golüyle öne geçen Fenerbahçe, 31'inci dakikada Puşçaş'ın penaltısına engel olamadı. Ardından üst üste goller bulan Fenerbahçe, 32'de Oğuz, 36'da Szymanski ve 45'te Talisca ile farka koştu. Bodrum FK, 85'de Fredy ile bir gol daha buldu. Bodrum'dan kritik galibiyetle dönen Fenerbahçe, lider Galatasaray'la arasındaki puan farkını 6'ya indirdi. 6 maçtır gol yemeyen Bodrum FK ise teknik direktör Jose Morais yönetimindeki ilk yenilgisini alarak 30 puanda kaldı, alt sıralardan uzaklaşamadı.

5'inci dakikada Fenerbahçe öne geçti. Talisca'nın kullandığı frikikte kaleci Rüzgar'dan dönen top kafalardan sekti. Son olarak topa kafayla dokunan Skriniar ağları sarstı: 1-0. 23'üncü dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Bodrum FK savunmasının bir türlü uzaklaştıramadığı top En Nesyri'nin önünde kaldı. Kaleci ile karşı karşıya kalan En Nesyri topa istediği gibi vuramadı. 26'ncı dakikada bu kez Bodrum FK gole çok yaklaştı. Sağ kanattan Üzeyir'in ortaladığı topa iyi yükselen Puşçaş'ın kafa vuruşunu kaleci İrfan Can son anda çeldi. 31'inci dakikada maça denge geldi. Brazao'nun sol kanattan ortasında top Talisca'dan sekerken Bodrum FK'lı oyuncular elle müdahale olduğu gerekçesiyle penaltı bekledi. Hakem Atilla Karaoğlan pozisyonu devam ettirdi. VAR'dan gelen tavsiye üzerine pozisyonu izleyen Karaoğlan beyaz noktayı gösterdi. Penaltıyı kullanan Puşçaş golü attı: 1-1. 32'nci dakikada Fenerbahçe bir kez daha öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta En Nesyri'nin yerden çevirdiği topa arka direkte düzgün bir vuruş yapan Oğuz Aydın fileleri sarstı: 2-1 36'ncı dakikada Fenerbahçe golleri üçledi. İrfancan Kahveci'nin ortasında kaleci Rüzgar topu sektirdi. Boşta kalan topa Szymanski dokundu: 3-1