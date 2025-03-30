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        Bodrum'a 3 uçak ile dış hatlardan yaz sezonun ilk yolcuları geldi

        MUĞLA'nın turistik ilçesi Bodrum'a 2025 yaz sezonunun ilk dış uçuşları kapsamında Londra'dan 3 uçak ile 502 yolcu geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.03.2025 - 15:20 Güncelleme: 30.03.2025 - 15:25
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        Bodrum'a 3 uçak ile dış hatlardan yaz sezonun ilk yolcuları geldi
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        MUĞLA'nın turistik ilçesi Bodrum’a 2025 yaz sezonunun ilk dış uçuşları kapsamında Londra’dan 3 uçak ile 502 yolcu geldi. Yüzde 90 doluluğun yaşandığı uçaklardan inen yolcular çiçeklerle karşılandı.

        Milas-Bodrum Havalimanı’nda 2025 yaz sezonunun ilk dış hatlar uçuşu gerçekleşti. Yaklaşık 5 dakika arayla Londra’dan 3 uçak havalimanına iniş yaptı. Bu kapsamda, inen yolcular TAV görevlileri tarafından çiçeklerle karşılandı. Karşılamaya Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Başkanı Ömer Faruk Dengiz, TÜRSAB Bodrum Başkanı Mustafa Demir, TAV temsilcileri ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi yetkilileri katıldı. İnen ilk uçakla 151, ikinci uçakla 176, üçüncü uçakla 175 olmak üzere toplamda 502 yolcu geldi. Öte yandan, inen ilk uçağın mürettebatına özel pasta kesimi yapılarak hatıra fotoğrafı çekimi yapıldı. Valizlerini alan yabancı turistler ise havalimanı çıkışında ilgili tur operatörleri ve ulaşım araçlarıyla konaklayacakları adrese doğru hareket etti.

        'UÇAKLAR DOLU GELİYOR'

        2025 yaz turizminde uçuşlar ile ilgili değerlendirme yapan Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz, "Özel bir gün yaşıyoruz. Uçakların yolcu kapasitesine bakıldığında yüzde 85 bir doluluk var. Otellerde bayramın birinci günü ile beraberinde umarım iyi bir doluluk yakalarız. Uçuşların artmasıyla birlikte nisan ayının ikinci haftasında itibaren otellerde doluluk artacak. Hareketlilik olacak ve nisan ayında 188 uçak gelecek. Uçaklarda doluluk iyi durumda. İyi sezon geçireceğimizi düşünüyoruz" dedi.

        'UÇAKLARDA DOLULUK ÇOK İYİ'

        Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Bodrum Temsil Kurulu Başkanı Mustafa Demir ise "2025 yaz sezonunun ilk uçağı iniyor. Uçaklarımızda doluluklar çok iyi. Aldığımız bilgilere göre yüzde 85 üzerinde doluluklar var. Şimdi nisanın ilk iki haftasında günlük ortalama 2-3 uçak inecek. Ama Paskalya ile beraber özellikle 18-30 Nisan’a kadar beklenen 140 uçak var. Tabii mayıs ayı ile beraber artık normal yüksek sezon uçak planlamasına döneceğiz. Günlük 30 uçağa kadar çıkılacak mayıs ayında" diye konuştu.

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