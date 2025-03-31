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        Bodrum FK kupada tura odaklandı

        SÜPER Lig'de son olarak evinde Fenerbahçe'ye 4-2 yenilip 30 puan ve averajla küme düşme hattına gerileyen Bodrum FK, çarşamba günü Trabzonspor'la deplasmanda oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçına odaklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.03.2025 - 11:11 Güncelleme: 31.03.2025 - 11:15
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        Bodrum FK kupada tura odaklandı
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        SÜPER Lig'de son olarak evinde Fenerbahçe'ye 4-2 yenilip 30 puan ve averajla küme düşme hattına gerileyen Bodrum FK, çarşamba günü Trabzonspor'la deplasmanda oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçına odaklandı. Tarihinde ilk kez kupada ilk 8'e adını yazdıran yeşil-beyazlılar, tek eleme usulüne göre oynanacak maçı kazanıp hedefi yarı final olarak belirledi. Teknik direktör Jose Morais, zorlu bir rakibe karşı oynayacaklarını belirterek, "Ligdeki konumumuz elbette daha önemli ama kupada da var olmak istiyoruz" dedi. Bodrum FK, kupa sınavının ardından ligde önemli rakiplerinden Alanyaspor'la deplasmanda karşılaşacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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