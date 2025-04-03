Levent, babası gibi kanserden yaşamını yitirdi; annesi de aynı hastalıktan tedavisi görüyor

MUĞLA’nın Bodrum ilçesinde yumuşak doku kanseri nedeniyle tedavi gören Levent Kaan Bıçakcı (19) yaşamını yitirdi. Levent Kaan Bıçakcı’nın babası Levent Bıçakcı’nın da 1 yıl önce pankreas kanseri nedeniyle hayatını kaybettiği, annesinin ise meme ve akciğer kanseri tedavisi gördüğü belirtildi.

Bodrum’da yaşayan Levent Kaan Bıçakcı yumuşak doku kanseri nedeniyle özel bir hastanede tedavi görmeye başladı. Durumu ağırlaşan Bıçakcı bugün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Bıçakcı'nın ölüm haberini alan yakınları yasa boğuldu. Levent Kaan Bıçakcı'nın cenazesinin yarın Kerem Aydınlar Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından Ortakent Mezarlığı’na defnedileceği belirtildi.

BABASIYLA AYNI KADERİ PAYLAŞTI, ANNESİ TEDAVİ GÖRÜYOR

Öte yandan, Levent Kaan Bıçakcı’nın babası Levent Bıçakcı’nın, geçen yıl pankreas kanseri nedeniyle yaşamını yitirdiği annesi Ayşe Bıçakcı’nın da meme ve akciğer kanseri tedavisi gördüğü belirtildi.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Geçtiğimiz yıl kaybettiğimiz, Cumhuriyet Halk Partisi'ne yıllarını vermiş Levent Bıçakcı'nın ardından, bu kez oğlu Levent Kaan Bıçakcı'yı çok genç yaşta kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ardında tarifsiz bir acı ve büyük bir boşluk bıraktı. Kaan'a Allah'tan rahmet, başta Bıçakçı ailesi olmak üzere tüm yakınlarına ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.