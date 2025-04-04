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        Yol kenarında yürürken otomobilin çarptığı yaya öldü

        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, yol kenarında yürürken otomobilin çarptığı Celalettin Bağlar (61), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.04.2025 - 15:43 Güncelleme: 04.04.2025 - 15:45
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        Yol kenarında yürürken otomobilin çarptığı yaya öldü
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        MUĞLA’nın Bodrum ilçesinde, yol kenarında yürürken otomobilin çarptığı Celalettin Bağlar (61), hayatını kaybetti. Kaçan sürücü, yakalanıp, gözaltına alındı.

        Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Bodrum-Turgutreis kara yolunda meydana geldi. Yol kenarında yürüyen Celalettin Bağlar'a, M.C.A. (35) yönetimindeki 16 DD 388 plakalı otomobil çarptı. Sürücü kaçarken, çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı Bağlar, özel bir hastaneye kaldırıldı. Bağlar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, kaçan sürücüyü kısa sürede yakalayıp gözaltına aldı.

        Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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