Yol kenarında yürürken otomobilin çarptığı yaya öldü

MUĞLA’nın Bodrum ilçesinde, yol kenarında yürürken otomobilin çarptığı Celalettin Bağlar (61), hayatını kaybetti. Kaçan sürücü, yakalanıp, gözaltına alındı.

Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Bodrum-Turgutreis kara yolunda meydana geldi. Yol kenarında yürüyen Celalettin Bağlar'a, M.C.A. (35) yönetimindeki 16 DD 388 plakalı otomobil çarptı. Sürücü kaçarken, çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı Bağlar, özel bir hastaneye kaldırıldı. Bağlar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, kaçan sürücüyü kısa sürede yakalayıp gözaltına aldı.

Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.