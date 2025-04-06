Bodrum'da kuvvetli sağanak sırasında denize girdiler

MUĞLA’nın dünyaca ünlü turistik ilçesi Bodrum’da aralıklarla etkili olan kuvvetli sağanağa aldırış etmeyen 2 genç, denize girdi.

Dünyanın önemli turizm destinasyonlarından Bodrum’da, dün aralıklarla etkili olan kuvvetli sağanak, bugün öğleden sonra da etkisini tekrar gösterdi. Doğancan Akyel ile Enes Türker, İçmeler Sahili'nde kuvvetli sağanağa rağmen iskeleden suya atlayarak denize girdi. Bodrum’da hava ve deniz suyu sıcaklığının 18 derecede olmasına aldırış etmeyen Akyel ve Türker, suyun güzel olduğunu ancak çıkınca üşütüp hasta olmamak için dikkat edeceklerini söyledi. Yaklaşık 15 dakika kuvvetli sağanak altında denizde yüzen Akyel ve Türker, daha sonra sudan çıkarak plajdan ayrıldı.