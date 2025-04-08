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        Caretta carettaların çiftleşme döneminde sessizlik uyarısı

        DENİZ Kaplumbağası Araştırma Kurtarma Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) Müdürü Prof.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.04.2025 - 13:57 Güncelleme: 08.04.2025 - 13:57
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        Caretta carettaların çiftleşme döneminde sessizlik uyarısı
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        DENİZ Kaplumbağası Araştırma Kurtarma Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) Müdürü Prof. Dr. Yakup Kaska, deniz kaplumbağalarının çiftleşme döneminin başladığına dikkat çekip, sessiz olunması gerektiği uyarısında bulundu.

        Muğla’nın Fethiye ilçesinde Şövalya Adası açıklarında nesli tükenme tehlikesi altındaki caretta caretta türü deniz kaplumbağalarının çiftleştiğini gören bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla o anları görüntüledi. DEKAMER Müdürü Prof. Dr. Yakup Kaska, deniz kaplumbağalarının çiftleşme dönemine girdiğini, bu süreçte çevresel hassasiyetin büyük önem taşıdığını belirtip, "Kaplumbağalar, özellikle ilkbahar aylarında çiftleşmek için kıyılara yakın bölgelere gelir. Bu dönem onlar için çok stresli ve kritik bir süreçtir. İnsan müdahalesi, gürültü ya da ani hareketler, çiftleşme davranışlarını olumsuz etkileyebilir. Fethiye başta olmak üzere Muğla kıyıları, caretta caretta türü deniz kaplumbağalarının Akdeniz'deki önemli üreme alanları arasında yer alıyor. Her yıl mayıs ayından itibaren sahillere yumurta bırakmak için gelen dişi kaplumbağalar, haziran ve temmuz aylarında yuvalarını tamamlıyor. Yavrular ise ağustos sonu ve eylül başında yumurtadan çıkarak denize ulaşıyor" ifadelerini kullandı.

        Caretta carettaların korunabilmesi için özellikle kıyı bölgelerinde yaşayan ve tatil yapan vatandaşları uyaran Prof. Dr. Kaska, "Kaplumbağalara yaklaşmayın, rahatsız etmeyin. Flaşlı fotoğraf veya video çekmeyin. Gürültüden kaçının. Deniz araçlarını düşük hızda ve dikkatli kullanın. Yuva alanlarını işaretlenmiş sahillere zarar vermeyin" diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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