Ormanda ateş yakan şüpheli tutuklandı

Olay, 6 Nisan saat 10.00 sıralarında Marmaris'in Beldibi Mahallesi’nde yaşandı. Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, ormanda ateş yakan Özkan Metehan Güven’i fark etti. Ekiplerin uyardığı Güven, ormandan çıkmayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Orman işçileri tarafından ateş söndürülürken, Güven olay yerinden ayrıldı. 45 Sokak'taki metruk bir binaya girdiği belirlenen Güven, polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

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