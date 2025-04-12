24 yıl hapisle aranan firari, evinde yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında, 'Bilişim sistemlerini banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçundan 24 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla yakalama kararı bulunan Ali Yar'ın Menteşe'de olduğu bilgisine ulaştı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) görevlileri tarafından dün düzenlenen operasyonda, Ali Yar, Ortaköy Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yar, tutuklandı.

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