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        Bodrum'da 4 metrelik kuyuya düşen işçiyi itfaiye kurtardı

        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, 4 metrelik beton kuyuya düşen Sinan F.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 20:56 Güncelleme: 12.04.2025 - 20:56
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        Bodrum'da 4 metrelik kuyuya düşen işçiyi itfaiye kurtardı
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        MUĞLA’nın Bodrum ilçesinde, 4 metrelik beton kuyuya düşen Sinan F. (31), itfaiye ekiplerinin çalışması sonrası çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

        Olay, öğlen saatlerinde Yalıçiftlik Mahallesi 3870 Sokak’ta meydana geldi. Şantiyede çalışan Sinan F., henüz belirlenemeyen nedenle içinde su bulunmayan 4 metre derinlikteki beton kuyuya düştü. Olayı görenler durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye ulaşan itfaiye ekiplerince yaralı Sinan F. halat yardımıyla kuyudan çıkardı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı Bodrum Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan Sinan F.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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