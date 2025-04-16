Bodrum'da yat ve gemiyle uyuşturucu taşıyan 10 sanığa 30'ar yıl hapis cezası

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, 82 kilo kokain ile 4 kilo skunk ele geçirilen operasyonda tutuklu yargılanan 18 sanıktan 10'una 30'ar yıl hapis ile 375'er bin lira ceza verildi. Diğer 8 sanık ise beraat etti.

Bodrum ilçesi Güllük Limanı'na 26 Temmuz 2022'de hareket halindeki Vanuatu bayraklı 92 metre boyundaki 'Ocean Blue' isimli ticari gemide uyuşturucu bulunduğuna dair bilgi alındı. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, operasyon düzenlendi. Ekipler, ticari gemiyi takibe aldı. Takipte Güllük Körfezi açıklarında ABD bayraklı 'Belgor' isimli motoryatın ticari gemiye yanaşıp ayrıldığı tespit edildi. Bunun üzerine ticari gemi durduruldu. Ancak ABD bayraklı motor yatın kaptanı, yapılan tüm sesli ve görüntülü ikazlara rağmen yoluna devam etti. 4 sahil güvenlik botu, 1 sahil güvenlik dalış timi, 1 sahil güvenlik uçağı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait 1 helikopter tarafından motoryat takibe alındı. Yat, uzun süren takibin ardından önleme manevralarıyla zor kullanılıp durduruldu. Motoryattaki 4 kişi gözaltına alındı. Ekipler tarafından kıyıda ve denizde arama çalışmaları aralıksız sürerken, 'Ocean Blue' isimli ticari gemideki 14 şüpheli de gözaltına alındı.