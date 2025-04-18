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        Otomobilin çarptığı bisiklet grubundaki turizmci toprağa verildi

        MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde otomobilin bisikletli gruba çarptığı kazada hayatını kaybeden turizmci Özgür Alkan (47), son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.04.2025 - 16:51 Güncelleme: 18.04.2025 - 16:55
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        Otomobilin çarptığı bisiklet grubundaki turizmci toprağa verildi
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        MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde otomobilin bisikletli gruba çarptığı kazada hayatını kaybeden turizmci Özgür Alkan (47), son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaza, dün saat 10.00 sıralarında Fethiye-Muğla kara yolu Göcek Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Ali Tuncay'ın (70) kullandığı 48 D 3544 plakalı otomobil, önünde seyir halinde olan bisikletli grubun arasına daldı. Bisikletliler yola savrulurken, ihbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar Özgür Alkan, Rahmi Gözele (41) ve İlker Muallim (42) ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Alkan, kurtarılamadı. Gözele ve Muallim'in ise tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

        OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ TUTUKLANDI

        Fethiye'de turizm sektöründe paraşüt ve dalış organizasyon işleriyle uğraşan bisiklet tutkunu Özgür Alkan için bugün öğle vakti Fethiye Merkez Yeni Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Alkan'ın ailesi, yakınları, arkadaşları, bisiklet tutkunları, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenazede Alkan'ın yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Namazın ardından Alkan'ın cenazesi, Karayolları Mezarlığı'na götürülüp, toprağa verildi.

        Öte yandan, kazanın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü Ali Tuncay, bugün sevk edildiği adliyede tutuklandı. Tuncay, ifadesinde, "Bir kamyonet görüş mesafemi engelledi, o nedenle bisikletli grubu göremedim" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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