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        Fethiye'de paraşüt kayalıklara düştü; 2 ölü

        SedatÜNAL/FETHİYE (Muğla)- MUĞLA'nın Fethiye ilçesindeki Babadağ'dan tandem atlayışı yaptıktan kısa süre sonra kayalıklara düşen amatör uçuş belgesi olan yamaç paraşütü pilotu Tevfik Tek (29) ile yanındaki arkadaşı Buğra Silen (22), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 14:39 Güncelleme: 23.04.2025 - 14:39
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        Fethiye'de paraşüt kayalıklara düştü; 2 ölü
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        SedatÜNAL/FETHİYE (Muğla)- MUĞLA'nın Fethiye ilçesindeki Babadağ'dan tandem atlayışı yaptıktan kısa süre sonra kayalıklara düşen amatör uçuş belgesi olan yamaç paraşütü pilotu Tevfik Tek (29) ile yanındaki arkadaşı Buğra Silen (22), hayatını kaybetti.

        Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'dan bugün saat 12.00 sıralarında, amatör uçuş belgesi olan yamaç paraşütü pilotu Tevfik Tek ile yanındaki arkadaşı Buğra Silen, yaklaşık 1900 metre yüksekteki uçuş pistinden tandem atlayış gerçekleştirdi. Tek ve Silen havalandıktan kısa süre sonra iddiaya göre paraşüt kanadında meydana gelen bir sorun nedeniyle kayalıklara düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) sevk edildi. Tevfik Tek ve Buğra Silen, müdahalelere rağmen kaza yerinde hayatını kaybetti.

        Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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