Bodrum FK'dan açıklama: Hakemler ligin kaderini etkiledi

SÜPER Lig 33’üncü hafta mücadelesinde Bodrum FK, sahasında konuk ettiği Samsunspor’a 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın uzatma dakikalarında VAR kararına isyan eden Bodrum FK’lı yönetici Caner Tuna sahaya girerek hakeme itirazda bulunurken, Tuna polis ve güvenlik ekiplerinin kontrolüyle sahadan çıkarıldı. Maçın bitiş düdüğün çalmasıyla birlikte genç bir taraftar sahaya girdi, Fredy genç taraftarı sahadan çıkması için ikna ederek saha kenarına kadar eşlik etti.

Hakem polis kalkanları eşliğinde yoğun güvenlik önlemi altında sahadan ayrıldı. Maç sonunda hakem kararlarına isyan eden Bodrum FK'nın sosyal medya hesabından siyah boyanın aktığı düdüklü paylaşım yapıldı ve açıklama yapıldı. Açıklamada, “Takımımızın oynadığı Samsunspor müsabakasında maçın orta hakemi ile VAR hakeminin ortaklaşa kararlarıyla adeta katledildik. Müsabakada hakem Yasin Kol ile VAR hakemi Rui Silva verdikleri ve vermedikleri kararlarla sadece müsabaka sonucuna değil ligin kaderine etki etmişlerdir. Rakip takım teknik direktörü Thomas Reis’ın maç sonu röportajında maç ile ilgili söylediği 'Dirty Win - Kirli Galibiyet' ifadesi bu müsabaka ile ilgili yönetim anlayışının en kısa ve net özetidir. Türk futbolunda düşük bütçeler ile düzgün işler yapmaya çalışan, 3 sene içerisinde 2. Lig'den Süper Lig'e yükselen bu güzel ilçe takımımızın, bazı kirli operasyonlara yem edilmiş olmasını hazmedemiyor, bu yaşanan kapkara gecenin takipçisi olacağımızın bilinmesini istiyoruz" ifadeleri kullanıldı.