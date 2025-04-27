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        Bodrum FK'dan açıklama: Hakemler ligin kaderini etkiledi

        SÜPER Lig 33'üncü hafta mücadelesinde Bodrum FK, sahasında konuk ettiği Samsunspor'a 2-1 mağlup oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.04.2025 - 12:36 Güncelleme: 27.04.2025 - 12:40
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        Bodrum FK'dan açıklama: Hakemler ligin kaderini etkiledi
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        SÜPER Lig 33’üncü hafta mücadelesinde Bodrum FK, sahasında konuk ettiği Samsunspor’a 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın uzatma dakikalarında VAR kararına isyan eden Bodrum FK’lı yönetici Caner Tuna sahaya girerek hakeme itirazda bulunurken, Tuna polis ve güvenlik ekiplerinin kontrolüyle sahadan çıkarıldı. Maçın bitiş düdüğün çalmasıyla birlikte genç bir taraftar sahaya girdi, Fredy genç taraftarı sahadan çıkması için ikna ederek saha kenarına kadar eşlik etti.

        Hakem polis kalkanları eşliğinde yoğun güvenlik önlemi altında sahadan ayrıldı. Maç sonunda hakem kararlarına isyan eden Bodrum FK'nın sosyal medya hesabından siyah boyanın aktığı düdüklü paylaşım yapıldı ve açıklama yapıldı. Açıklamada, “Takımımızın oynadığı Samsunspor müsabakasında maçın orta hakemi ile VAR hakeminin ortaklaşa kararlarıyla adeta katledildik. Müsabakada hakem Yasin Kol ile VAR hakemi Rui Silva verdikleri ve vermedikleri kararlarla sadece müsabaka sonucuna değil ligin kaderine etki etmişlerdir. Rakip takım teknik direktörü Thomas Reis’ın maç sonu röportajında maç ile ilgili söylediği 'Dirty Win - Kirli Galibiyet' ifadesi bu müsabaka ile ilgili yönetim anlayışının en kısa ve net özetidir. Türk futbolunda düşük bütçeler ile düzgün işler yapmaya çalışan, 3 sene içerisinde 2. Lig'den Süper Lig'e yükselen bu güzel ilçe takımımızın, bazı kirli operasyonlara yem edilmiş olmasını hazmedemiyor, bu yaşanan kapkara gecenin takipçisi olacağımızın bilinmesini istiyoruz" ifadeleri kullanıldı.

        ASBAŞKAN POLAT: SONUCA HAKEM VE VAR KARARLARININ ETKİSİ BÜYÜK

        Karşılaşmayla ilgili sosyal medya hesabından değerlendirme yapan Bodrum FK Asbaşkanı Selahattin Polat ise, “Samsunspor ile oynadığımız karşılaşmada sahadan 2-1 mağlup ayrıldık. Ancak üzülerek belirtmeliyiz ki, müsabakanın sonucu üzerinde hakem ve VAR kararlarının etkisi büyük olmuştur. Sahada gösterdiğimiz mücadele ve futbol adına sergilediğimiz emek, ne yazık ki adil bir yönetimle taçlanamamıştır. Bodrum FK olarak, her zaman sahada alın teriyle kazanılan galibiyetlere ve futbolun adaletine inanıyoruz. Ancak yaşananlar, hem camiamızı hem de taraftarlarımızı derinden üzmüştür. Bu vesileyle, Türk futbolunun daha şeffaf ve adaletli bir yapıya kavuşması adına ilgili kurumları daha hassas davranmaya davet ediyoruz. Takımımıza ve teknik ekibimize sahada verdikleri mücadele için teşekkür ediyor, her şeye rağmen yolumuza inançla devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz" dedi.

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