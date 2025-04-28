Devrilen motosikletin sürücüsü Fatih öldü; kaza kamerada

Kaza, dün saat 19.30 sıralarında Ortaca'nın Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Fatih Akkurt'un kontrolünü yitirdiği plakası öğrenilemeyen motosiklet, devrildi. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Akkurt'un hayatını kaybettiği belirlendi. Akkurt'un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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