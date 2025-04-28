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        Devrilen motosikletin sürücüsü Fatih öldü; kaza kamerada

        MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü Fatih Akkurt (28), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.04.2025 - 12:30 Güncelleme: 28.04.2025 - 12:30
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        Devrilen motosikletin sürücüsü Fatih öldü; kaza kamerada
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        MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü Fatih Akkurt (28), hayatını kaybetti. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, dün saat 19.30 sıralarında Ortaca'nın Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Fatih Akkurt'un kontrolünü yitirdiği plakası öğrenilemeyen motosiklet, devrildi. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Akkurt'un hayatını kaybettiği belirlendi. Akkurt'un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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