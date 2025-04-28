Yaralanan Alman turist, deniz ambulansıyla adadan tahliye edildi

MUĞLA’nın Bodrum ilçesine tatile gelen Alman turist, Görecek Adası’nda çıktığı doğa yürüyüşünde düşerek yaralandı. Yaralı turisti adadan Sahil Güvenlik ve Bodrum Deniz Kurtarma ekipleri tarafından tahliye edildi.

Görecek Adası sahilinde önceki gün öğle saatlerinde yürüyüş yapan Alman vatandaşı, dengesini kaybedip kayalıkların arasına düşerek başından yaralandı. Turistin eşinin Bodrum Deniz Kurtarma Acil Yardım Hattı'nı arayarak durumu bildirmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu ve Bodrum Deniz Kurtarma ekibi sevk edildi. Alman vatandaşına ilk müdahale, olay yerine kısa zamanda denizden ulaşan Sahil Güvenlik unsurları ve Bodrum Deniz Kurtarma Derneği ait 'Yaşam' deniz ambulansıyla yapıldı. Deniz ambulansının sağlık ekibinin tıbbi müdahale ve desteği ile yaralı, Bodrum Marina’ya getirildi. Yaralı turist, buradan ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.