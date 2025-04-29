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        'Kurtaran 2025 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü başladı (2)

        DENİZALTILARİÇİN KURTARMATürk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından düzenlenen 'Kurtaran-2025 Tatbikatı' kapsamında denizaltılara dalgıçlarla acil destek yaşam paketi ulaştırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.04.2025 - 14:35 Güncelleme: 29.04.2025 - 14:35
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        'Kurtaran 2025 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü başladı (2)
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        DENİZALTILARİÇİN KURTARMA

        Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından düzenlenen 'Kurtaran-2025 Tatbikatı' kapsamında denizaltılara dalgıçlarla acil destek yaşam paketi ulaştırıldı. Senaryo gereği deniz yüzeyine çıkamayan denizaltıların ilk olarak yerleri sonar cihazlarıyla tespit edildi. Ardından uzaktan kumandalı su altı aracı (ROV) daldırılıp, bulunan cisimlerin denizaltı olup olmadığı ve yüzeyinde hasar bulunup bulunmadığı saptandı. Su yüzeyinden 35 metre derinlikte bulunan denizaltıdaki personele, bin metre uzaktan kumandalı su altı aracı TCB Istakoz-2 (ROV) ile içerisinde yiyecek, ilaç ve yedek parça bulunan acil destek yaşam paketi ulaştırıldı. Hemen ardından kıyafetlerini giyen dalgıçlar, denizaltının yanına indi. Dalgıçlar, denizaltıya temiz hava akışı sağlanması için imla egzoz hortumları bağlayıp, sonra yeniden 'TCG Alemdar' gemisine çıktı.

        KAZAZEDELERE MÜDAHALE

        Senaryo gereği satha çıkma kabiliyetini yitirmiş denizaltında mahsur kalan kazazedelerin serbest çıkışı için çalışma yapıldı. İlk olarak 'TCG Alemdar' gemisinden, uzaktan kumandalı su aracıyla (ROV) denizaltının yeri tespit edildi. 35 metre derinlikteki personel serbest çıkış faaliyetini gerçekleştirdikten sonra kurtarma ekibi tarafından bota alınıp, 'TCG Alemdar'a intikal ettirildi. Kazazedeler, sağlık durumlarına göre yüzer hastaneye dönüştürülen 'TCG Alemdar' gemisindeki basınç odası, ameliyathane ve ara kablo yoğun bakım odasına alındı. Burada uzman ekipler, kazazedelere müdahale etti. Durumu ağır olan kazazedelerden 1'i, geminin güvertesine indirilen helikopterle tam teşekküllü hastaneye götürüldü. Paraşütle Arama Kurtarma (PAK) Timi de uçaktan paraşütle atlayarak kazazedeleri sudan çıkardı. Kurtarma ekipleri, kazazedeleri can sallarına alıp, ilk yardım uyguladı. Su yüzeyindeki kurtarma ekibi tarafından bota alınan kazazedeler, TCG Alemdar gemisine nakledildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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