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        Sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan kedi öldü

        MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde, sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan kedi öldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.04.2025 - 15:26 Güncelleme: 30.04.2025 - 15:30
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        Sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan kedi öldü
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        MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde, sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan kedi öldü. Saldırı, güvenlik kameralarına yansıdı.

        Cumhuriyet Mahallesi Kocaçam Caddesi’nde, dün saat 05.30 sıralarında sokak köpekleri bir evin bahçesindeki kediye saldırdı. Dört köpeğin saldırdığı Ayşe Büyükçoban'a ait kedi öldü. O anlar çevredeki bir evin güvenlik kameralarına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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