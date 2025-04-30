Sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan kedi öldü

Cumhuriyet Mahallesi Kocaçam Caddesi’nde, dün saat 05.30 sıralarında sokak köpekleri bir evin bahçesindeki kediye saldırdı. Dört köpeğin saldırdığı Ayşe Büyükçoban'a ait kedi öldü. O anlar çevredeki bir evin güvenlik kameralarına yansıdı.

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