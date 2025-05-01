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        Bodrum'da 4.1 büyüklüğünde deprem

        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde Richter ölçeğine göre, 4.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 03:16 Güncelleme: 01.05.2025 - 03:20
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        Bodrum'da 4.1 büyüklüğünde deprem
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        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde Richter ölçeğine göre, 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi verilerine göre, saat 02.48’te Muğla'nın Bodrum ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 7 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, Bodrum’un yanı sıra çevre ilçelerde de hissedildi.

        Öte yandan ilk belirlemelere göre, depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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