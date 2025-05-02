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        Otomobilin bisikletli gruba çarptığı kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi

        MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde otomobilin bisikletle gruba çarptığı kazada turizmci Özgür Alkan'ın (47) ardından turizmci İlker Muallim (42) de tedavi gördüğü hastanede 14 gün sonra hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.05.2025 - 11:25 Güncelleme: 02.05.2025 - 11:30
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        Otomobilin bisikletli gruba çarptığı kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi
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        MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde otomobilin bisikletle gruba çarptığı kazada turizmci Özgür Alkan'ın (47) ardından turizmci İlker Muallim (42) de tedavi gördüğü hastanede 14 gün sonra hayatını kaybetti.

        Kaza, 17 Nisan'da saat 10.00 sıralarında Fethiye-Muğla kara yolu Göcek Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Ali Tuncay'ın (70) kullandığı 48 D 3544 plakalı otomobil, önünde seyir halinde olan bisikletli grubun arasına daldı. Bisikletliler yola savrulurken, ihbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar Özgür Alkan, Rahmi Gözele (41) ve İlker Muallim, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Alkan, kurtarılamadı. Fethiye'de turizm sektöründe paraşüt ve dalış organizasyon işleriyle uğraşan Özgür Alkan, Fethiye Merkez Yeni Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Karayolları Mezarlığı'nda toprağa verildi. Kazanın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü Ali Tuncay, 18 Nisan'da tutuklandı.

        Antalya'daki özel bir hastanede tedavisi süren turizmci İlker Muallim de dün yaşamını yitirdi. Rahmi Gözele'nin ise taburcu edildiği öğrenildi.

        Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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