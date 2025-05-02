Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Çalıştığı zincir markettemesai arkadaşı tarafından darbedildi, o anlar kamerada

        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, zincir markette çalışan Birsen D.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.05.2025 - 12:29 Güncelleme: 02.05.2025 - 12:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çalıştığı zincir markettemesai arkadaşı tarafından darbedildi, o anlar kamerada
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, zincir markette çalışan Birsen D.'nin (23), mesai arkadaşı Abdullah K. (25) tarafından darbedildiği anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

        Olay, önceki gün saat 13.00 sıralarında, Bahçelievler Mahallesi'ndeki zincir markette meydana geldi. Birsen D., kasada çalışırken iş arkadaşı Abdullah K. ile aralarında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Abdullah K., Birsen D.'nin üzerine yürüyüp yumruğunu gösterdi, ardından boğazını sıkıp darbetmeye başladı. O anlar, marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Birsen D., olayın ardından jandarmaya gidip, Abdullah K.'den şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Abdullah K., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Pastasını yiyor, gazozunu içiyor sonra... Düğün sezonu açılıyor! Bu adama dikkat!
        Pastasını yiyor, gazozunu içiyor sonra... Düğün sezonu açılıyor! Bu adama dikkat!
        İki gün geride kaldı! Korkutan bekleyiş!
        İki gün geride kaldı! Korkutan bekleyiş!
        Papa seçimi için yapılan gizli oylama hakkında 8 gerçek
        Papa seçimi için yapılan gizli oylama hakkında 8 gerçek
        Galatasaray'dan Muslera sonrası için hamle!
        Galatasaray'dan Muslera sonrası için hamle!
        Dış ticaret verileri açıklandı
        Dış ticaret verileri açıklandı
        'Yapma' diyene sövdü! Kadını tekme tokat dövdü!
        'Yapma' diyene sövdü! Kadını tekme tokat dövdü!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Nedensizce öldürülen gencin katili konuştu!
        Nedensizce öldürülen gencin katili konuştu!
        Ölümüne rollere böyle hazırlanıyor
        Ölümüne rollere böyle hazırlanıyor
        Bu insan olamaz! Caninin ifadesi ortaya çıktı!
        Bu insan olamaz! Caninin ifadesi ortaya çıktı!
        Renault 5'in Türkiye fiyatı 'kaskodan' çıktı
        Renault 5'in Türkiye fiyatı 'kaskodan' çıktı
        Oğlunun iş yerine gitti... Ölümle biten ziyaret!
        Oğlunun iş yerine gitti... Ölümle biten ziyaret!
        Kayınvalidesini 18 kez bıçaklamıştı! Cinayette sır perdesi aralandı!
        Kayınvalidesini 18 kez bıçaklamıştı! Cinayette sır perdesi aralandı!
        Bu ülkelerin vatandaşları neden daha mutlu?
        Bu ülkelerin vatandaşları neden daha mutlu?
        Piatek için Beşiktaş iddiası!
        Piatek için Beşiktaş iddiası!
        Mahkumlardan yardım çağrısı
        Mahkumlardan yardım çağrısı
        19 bin sözleşmeli personel alınacak
        19 bin sözleşmeli personel alınacak
        Güne erken başlayanlar 10-0 öne geçiyor!
        Güne erken başlayanlar 10-0 öne geçiyor!
        Altın fiyatları düşüşte
        Altın fiyatları düşüşte
        İsrail, Suriye Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarında bir hedefi vurdu
        İsrail, Suriye Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarında bir hedefi vurdu

        Benzer Haberler

        Bodrum FK'ya ceza yağdı
        Bodrum FK'ya ceza yağdı
        Fethiyespor son maçına evinde çıkacak
        Fethiyespor son maçına evinde çıkacak
        Otomobilin bisikletli gruba çarptığı kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi
        Otomobilin bisikletli gruba çarptığı kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi
        Arkadaşlarıyla define aradığı iddia edilen kişi göçük altında öldü
        Arkadaşlarıyla define aradığı iddia edilen kişi göçük altında öldü
        Fethiye'deki trafik kazasında yaralanan bisikletli 15 günlük yaşam mücadele...
        Fethiye'deki trafik kazasında yaralanan bisikletli 15 günlük yaşam mücadele...
        Muğla'da caretta carettalar İztuzu sahiline yumurta bırakmaya başladı
        Muğla'da caretta carettalar İztuzu sahiline yumurta bırakmaya başladı