Çalıştığı zincir markettemesai arkadaşı tarafından darbedildi, o anlar kamerada

Olay, önceki gün saat 13.00 sıralarında, Bahçelievler Mahallesi'ndeki zincir markette meydana geldi. Birsen D., kasada çalışırken iş arkadaşı Abdullah K. ile aralarında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Abdullah K., Birsen D.'nin üzerine yürüyüp yumruğunu gösterdi, ardından boğazını sıkıp darbetmeye başladı. O anlar, marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

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