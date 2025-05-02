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        Türkiye'nin ilk cep denizaltısı Bodrum'daki meydanda sergileniyor

        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde Türkiye'nin ilk cep denizaltısı olduğu belirtilen ve Bodrum Deniz Müzesi'ne bağışlanan 'Curiosus-2', sergilenmeye başlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.05.2025 - 14:36 Güncelleme: 02.05.2025 - 14:40
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        Türkiye'nin ilk cep denizaltısı Bodrum'daki meydanda sergileniyor
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        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde Türkiye'nin ilk cep denizaltısı olduğu belirtilen ve Bodrum Deniz Müzesi'ne bağışlanan 'Curiosus-2', sergilenmeye başlandı.

        Türkiye'nin ilk sivil araştırma ve kurtarma denizaltısı Curiosus-2, 1995 yılında Erkan Ayral tarafından Bodrum'da yapıldı. Yapılışı sonrası 4 metre 20 santimetre uzunluğunda, 3 bin 55 kilogram ağırlığındaki Curiosus-2 isimli cep denizaltısı arama kurtarma görevleri başta olmak üzere çok sayıda alanda aktif olarak kullanıldı. Faaliyetleri sonrası Curiosus-2, Erkan Ayral'ın oğlu Alp Ayral tarafından Bodrum Deniz Müzesi'ne bağışlandı. Protokol kapsamında cep denizaltı, Tepecik Meydanı'nda sergilenmeye başlandı.

        'ÜLKEMİZİN İLK CEP DENİZALTISI'

        Curiosus-2'nin Türkiye'nin ilk cep denizaltısı olduğunu söyleyen Bodrum Deniz Müzesi Müdürü Selen Cambazoğlu, "Curiosus-2 isimli, denizaltı yapılan protokolle sergileme amaçlı Bodrum Deniz Müzesi'ne bağışlandı. Ülkemizin ilk cep denizaltısıdır. 1995 yılında Erkan Ayral tarafından Bodrum'da yapıldı. Erkan Ayral'ın önderliğinde kurulan Sualtı Teknolojileri Araştırma Derneği, Bodrumlu denizcilerinin olduğu bir dernek. Bu dernek su altı araştırmaları için robotlar ve denizaltılar gibi teknik malzemeler üretiyorlar. Erkan Bey'in oğlu Alp Bey de denizaltı ve robotları bağışlamak istediğini söyledi. Biz de çok mutlu olduk. Denizaltı için Bodrum'da görünen bir noktayı seçtik. Su altı robotları ise Bodrum Deniz Müzesi'nde sergilenecek. Denizaltı aktif çalışıyormuş. 400 metrelere kadar suya iniş yapıp orada araştırma yapmak için tasarlanmış. Kurtarma ile ilgili çalışma yapması için de önünde bir aparat var; bu amaçla da tasarlanmış" dedi.

        'YERLİ TEKNOLOJİLERE ADANMIŞ BİR HAYAT'

        Babasının yerli teknolojilerle dolu bir hayatı olduğunu söyleyen denizaltının bağışçısı Alp Ayral da "Babamın hayatı su altı araştırmalarına ve yerli teknolojilere adanmış bir hayat oldu. Su altı kurtarma, bilimsel gözlem, haberleşme çalışmaları ve eğitim amaçlı geliştirildi. Bu denizaltı özellikle deprem fay hatlarını, enerji boru hatlarını, arama kurtarma görevleri için imal edildi" diye konuştu.

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