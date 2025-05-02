Çalıştığı zincir markette mesai arkadaşı tarafından darbedildi, yeniden gözaltında (2)
YENİDENGÖZALTINA ALINDIMuğla'nın Bodrum ilçesinde zincir market çalışanı Birsen D.
YENİDENGÖZALTINA ALINDI
Muğla'nın Bodrum ilçesinde zincir market çalışanı Birsen D.'yi darbettiği gerekçesiyle gözaltına alınıp, serbest bırakılan mesai arkadaşı Abdullah K., Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla tekrar jandarma tarafından gözaltına alındı.
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