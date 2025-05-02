Çalıştığı zincir markette mesai arkadaşı tarafından darbedildi, o anlar kamerada (3)

VURMADIĞINIİDDİA ETTİ, TUTUKLANDI

Bodrum’da zincir market çalışanı Birsen D.’nin iş arkadaşı Abdullah K. tarafından darbedilmesinin ardından Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla jandarma tarafından gözaltına alınan Abdullah K., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece ‘kadını kasten yaralama’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüpheli Abdullah K. ifadesinde, Birsen D. ile aralarında daha önce de tartışma yaşandığını, Birsen D.’nin müdür gibi davranarak personele talimat verdiğini, onu uyardığını Birsen D.’nin kendisine hakaret ettiğini ve boğazını sıktığını, kendisinin de sinirlenerek onu ittiğini, vurmadığını söylediği öğrenildi.