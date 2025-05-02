Freni boşalan kamyonet, otomobillere çarpıp Eşen Çayı'na uçtu; 2 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Seydikemer- Fethiye karayolu üzerindeki Saklıkent Kavşağı ışıklarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 17 AEH plakalı kamyonet, freninin boşalması sonucu kırmızı ışıkta bekleyen 15 PY 171 ve 34 GVV 855 plakalı iki otomobile çarptıktan sonra yaklaşık 50 metre sürüklenerek yol kenarındaki bariyerleri aşıp, Eşen Çayı’na devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kamyonette sıkışan yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldıktan sonra ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kamyonet, olay yerine çağrılan vinç yardımıyla çaydan çıkarıldı.

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