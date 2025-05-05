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        Bodrum'da deniz dibinden 130 ton katı atık çıktı

        MUĞLA'nınBodrum ilçesi Gümbet Koyu'nda yapılan deniz dibi temizliğinde başta tonoz olmak üzere toplam 130 ton atık çıkarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 11:07 Güncelleme: 05.05.2025 - 11:10
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        Bodrum'da deniz dibinden 130 ton katı atık çıktı
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        MUĞLA'nınBodrum ilçesi Gümbet Koyu'nda yapılan deniz dibi temizliğinde başta tonoz olmak üzere toplam 130 ton atık çıkarıldı.

        Bodrum Bölge Liman Başkanlığı koordinasyonunda; turistlerin yaz sezonun yoğun denize girdiği Gümbet Koyu'nda deniz dibi temizliği yapıldı. Dalgıçlar koy içerisinde dalış yapıp, yasa dışı yerleştirilmiş tonozları ve moloz dökülen alanları tespit etti. Daha sonra buradaki başta tonoz olmak üzere çöp varili, hurda demir, beton kolon ve moloz gibi çok sayıda atık vinçle sudan çıkarıldı. Uzun uğraşlar sonucu çıkarılan toplam 130 ton katı atık, tekneyle karaya taşınıp, moloz döküm alanına götürüldü. Öte yandan ekipler tarafından yasa dışı tonoz düzeneklerine bağlama yapılan teknelere idari işlem uygulandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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