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        Bodrum FK'yı rakipleri sevindirdi

        SÜPER Lig'de 34'üncü haftayı bay takım olarak geçen 34 puanla düşme hattındaki Bodrum Futbol Kulübü, kendi maç yapmadığı hafta sonunda rakiplerinin aldığı sonuçlara sevindi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 11:29 Güncelleme: 05.05.2025 - 11:29
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        Bodrum FK'yı rakipleri sevindirdi
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        SÜPER Lig'de 34'üncü haftayı bay takım olarak geçen 34 puanla düşme hattındaki Bodrum Futbol Kulübü, kendi maç yapmadığı hafta sonunda rakiplerinin aldığı sonuçlara sevindi. Lige tutunabilmek adına Sivasspor, Alanyaspor, Çaykur Rizespor ve Kayserispor ile kıyasıya yarış içine giren yeşil-beyazlılar yaşanan kayıpların ardından son 4 hafta öncesi kurtuluş hattının sadece 1 puan gerisinde yer aldı. 34 puana sahip 16'ncı Sivasspor, deplasmanda lider Galatasaray'a 4-1 yenilerek ateş hattında çıkamadı. Alanyaspor ve Kayserispor'un mücadelesi ise 1-1 berabere tamamlandı.

        Alanyaspor bu sonuçla 35, Kayserispor ise 41 puana yükseldi. Haftayı galibiyetle kapatan tek takım Çaykur Rizespor oldu. Çaykur Rizespor evinde Gaziantep FK'yı 2-0 yenerek 40 puana ulaştı. Üst üste Galatasaray (D) ve Samsunspor maçlarını kaybeden Bodrum FK, bu hafta ise adeta kader maçlarından birine çıkacak. Ege ekibi, 11 Mayıs Pazar günü en önemli rakibi Sivasspor'a konuk olacak. Sivas deplasmanında mutlak galibiyeti hedefleyen Bodrum FK, Trabzonspor, Kayserispor (D) ve Beşiktaş maçlarıyla sezona nokta koyup Süper Lig'deki ilk yılında kurtuluşunu ilan etmeye çalışacak.

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