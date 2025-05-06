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        Elektrikle balık avlamak isterken canından oldu

        MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde arkadaşlarıyla birlikte elektrikle balık avlamaya çalışan Recep Enes Çağlar (24), akıma kapılarak hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 19:54 Güncelleme: 06.05.2025 - 19:54
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        Elektrikle balık avlamak isterken canından oldu
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        MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde arkadaşlarıyla birlikte elektrikle balık avlamaya çalışan Recep Enes Çağlar (24), akıma kapılarak hayatını kaybetti.

        Olay, saat 16.00 sıralarında Ören Mahallesi’nde meydana geldi. Eşen Çayı’nda arkadaşlarıyla birlikte elektrikle balık avı yaptığı iddia edilen Recep Enes Çağlar, akımına kapılarak ağır yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak Seydikemer Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Çağlar, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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