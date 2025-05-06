Elektrikle balık avlamak isterken canından oldu

Olay, saat 16.00 sıralarında Ören Mahallesi’nde meydana geldi. Eşen Çayı’nda arkadaşlarıyla birlikte elektrikle balık avı yaptığı iddia edilen Recep Enes Çağlar, akımına kapılarak ağır yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak Seydikemer Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Çağlar, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

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